logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Llega la final de Miss Universo en Bangkok

Fotogalería

Llega la final de Miss Universo en Bangkok

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas

Recibieron 5 años de prisión por movilizar a personas de Guatemala, Nicaragua y Honduras

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 02:16 p.m.
A
Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas

Un juez sentenció a prisión a tres hombres que trasladaban en una carretera de la costa de Chiapas a 16 migrantes originarios de Guatemala, Nicaragua y Honduras.

La Fiscalía General de la República informó que los sentenciados Óscar E, Gerardo O y Genaro P fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión después de que el agente del ministerio público federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, aportó las pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal.

Además, se les condenó al pago de una multa y la reparación del daño a las víctimas, y fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.

La autoridad ministerial indicó que aportó las pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hechos se cometieron en noviembre de 2023 cuando los involucrados fueron aprehendidos en el municipio de Arriaga, en la costa chiapaneca.

Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima sobre tres vehículos que movilizaban a 16 personas extranjeras.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas
Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas

Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas

SLP

El Universal

Recibieron 5 años de prisión por movilizar a personas de Guatemala, Nicaragua y Honduras

Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio
Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio

Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio

SLP

El Universal

Harfuch revela que el mismo grupo criminal intentó asesinarlo en una gasolinería

México no está controlado por cárteles: Harfuch
México no está controlado por cárteles: Harfuch

México no está controlado por cárteles: Harfuch

SLP

El Universal

El titular de la SSPC afirma que hay 40% menos homicidios y 37 mil detenidos por delitos de alto impacto

Acusan fraude de hasta $250 mil en primaria de Tehuacán
Acusan fraude de hasta $250 mil en primaria de Tehuacán

Acusan fraude de hasta $250 mil en primaria de Tehuacán

SLP

El Universal

Padres señalan a la tesorera del comité escolar por presunto desvío y preparan denuncia penal