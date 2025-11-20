Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas
Recibieron 5 años de prisión por movilizar a personas de Guatemala, Nicaragua y Honduras
Un juez sentenció a prisión a tres hombres que trasladaban en una carretera de la costa de Chiapas a 16 migrantes originarios de Guatemala, Nicaragua y Honduras.
La Fiscalía General de la República informó que los sentenciados Óscar E, Gerardo O y Genaro P fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión después de que el agente del ministerio público federal, adscrito a la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, aportó las pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal.
Además, se les condenó al pago de una multa y la reparación del daño a las víctimas, y fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos.
La autoridad ministerial indicó que aportó las pruebas necesarias para comprobar la responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los hechos se cometieron en noviembre de 2023 cuando los involucrados fueron aprehendidos en el municipio de Arriaga, en la costa chiapaneca.
Agentes de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal recibieron una denuncia anónima sobre tres vehículos que movilizaban a 16 personas extranjeras.
no te pierdas estas noticias
Condenan a tres hombres por traficar a 16 migrantes en Chiapas
El Universal
Recibieron 5 años de prisión por movilizar a personas de Guatemala, Nicaragua y Honduras
Ataque fallido a Carlos Manzo ocurrió un día antes de su homicidio
El Universal
Harfuch revela que el mismo grupo criminal intentó asesinarlo en una gasolinería
México no está controlado por cárteles: Harfuch
El Universal
El titular de la SSPC afirma que hay 40% menos homicidios y 37 mil detenidos por delitos de alto impacto