logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Llega la final de Miss Universo en Bangkok

Fotogalería

Llega la final de Miss Universo en Bangkok

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad

Brindará atención integral y gratuita a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 02:24 p.m.
A
Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad

El próximo 25 de noviembre será inaugurado el primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres) en San Luis Potosí, un espacio diseñado para ofrecer atención integral y cercana a mujeres y sus familias.

Martha Alicia Rodríguez Martínez, titular de la Instancia de la Mujer en Soledad, explicó que la obra se aceleró para coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzando el compromiso municipal con la prevención y atención de la violencia de género.

Detalló que el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, impulsó la creación de un espacio especializado para quienes enfrentan situaciones de riesgo o requieren acompañamiento profesional.

El Centro LIBRE ofrecerá servicios gratuitos como atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento social y talleres para el fortalecimiento del emprendimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"La intención es que cada usuaria encuentre un espacio de escucha, orientación y una ruta clara de apoyo", señaló Rodríguez Martínez.

El inmueble cuenta con sala de espera, ludoteca, salón de capacitación, áreas de atención privada y un pequeño jardín con juegos, lo que permitirá brindar un servicio digno para mujeres, niñas y adolescentes.

La obra representa una inversión superior a 1.9 millones de pesos y abarca más de 240 metros cuadrados.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad
Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad

Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad

SLP

El Universal

Brindará atención integral y gratuita a mujeres, niñas y adolescentes en situación de riesgo

Desfile por la Revolución Mexicana en SLP
Desfile por la Revolución Mexicana en SLP

Desfile por la Revolución Mexicana en SLP

SLP

Pulso Online

El contingente realizó recorrido por Carranza y el primer cuadro de la ciudad

General al mando en SLP obtiene ascenso en ceremonia de Sedena
General al mando en SLP obtiene ascenso en ceremonia de Sedena

General al mando en SLP obtiene ascenso en ceremonia de Sedena

SLP

Martín Rodríguez

Roberto Bernal Benítez recibió ascenso en acto simultáneo en todo el país.

Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho
Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

Posponen votación para elegir nueva dirección de la Facultad de Derecho

SLP

Leonel Mora

Zermeño aplaza la designación y pide aclarar el cumplimiento de la convocatoria.