Primer Centro LIBRE abrirá el 25 de noviembre en Soledad

El próximo 25 de noviembre será inaugurado el primer Centro LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación para las Mujeres) en San Luis Potosí, un espacio diseñado para ofrecer atención integral y cercana a mujeres y sus familias.

Martha Alicia Rodríguez Martínez, titular de la Instancia de la Mujer en Soledad, explicó que la obra se aceleró para coincidir con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reforzando el compromiso municipal con la prevención y atención de la violencia de género.

Detalló que el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, impulsó la creación de un espacio especializado para quienes enfrentan situaciones de riesgo o requieren acompañamiento profesional.

El Centro LIBRE ofrecerá servicios gratuitos como atención psicológica, asesoría jurídica, acompañamiento social y talleres para el fortalecimiento del emprendimiento.

"La intención es que cada usuaria encuentre un espacio de escucha, orientación y una ruta clara de apoyo", señaló Rodríguez Martínez.

El inmueble cuenta con sala de espera, ludoteca, salón de capacitación, áreas de atención privada y un pequeño jardín con juegos, lo que permitirá brindar un servicio digno para mujeres, niñas y adolescentes.

La obra representa una inversión superior a 1.9 millones de pesos y abarca más de 240 metros cuadrados.