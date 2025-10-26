Detenido agresor sexual liberado por error en Londres

LONDRES (AP) — La policía londinense ha detenido a un agresor sexual condenado y solicitante de asilo que había sido liberado por error de una prisión británica, en un fallo que ha avergonzado al gobierno.

La Policía Metropolitana indicó que el ciudadano etíope Hadush Gerberslasie Kebatu fue arrestado en el área de Finsbury Park, en el norte de Londres. El primer ministro Keir Starmer anunció que será deportado lo antes posible.

Antes de ser liberado por error, Kebatu ya había aparecido en las noticias a nivel nacional porque su detención a principios de este año por la agresión sexual contra una adolescente desencadenó una ola de protestas contra los migrantes en Londres y otras ciudades.

Las autoridades detallaron que fueron alertadas el viernes por la tarde de que Kebatu fue liberado por error en una prisión en Chelmsford, Essex, y se le vio tomando un tren con destino a Londres. Los medios británicos informaron que fue clasificado erróneamente como un prisionero que debía ser liberado, en lugar de ser enviado a un centro de detención de inmigrantes.

El migrante fue condenado en septiembre a 12 meses de prisión por cinco delitos, incluyendo la agresión sexual a una niña de 14 años en julio en Epping, en las afueras de Londres, poco más de una semana después de haber llegado a Inglaterra en barco.

Miles de personas protestaron frente al Bell Hotel en Epping, al noreste de Londres, donde se alojaba junto con otros migrantes recién llegados. Múltiples protestas dirigidas a otros hoteles que alojan migrantes siguieron en otras ciudades y pueblos británicos, con algunas manifestaciones a las que asistieron activistas de extrema derecha y que derivaron en desórdenes.

El grupo Stand Up to Racism también se movilizó en contraprotestas.

El Servicio Penitenciario indicó que un funcionario de prisiones ha sido apartado de sus funciones al tiempo que se completa la investigación.

Funcionarios del gobierno han descrito el error como un "fallo escandaloso". El secretario de Justicia, David Lammy, dijo que ordenó que se reforzaran inmediatamente los controles de liberación de prisioneros, y una pesquisa revelará qué salió mal y quién fue responsable.

"Este hombre estaba entre rejas por delitos sexuales graves", dijo el domingo el secretario de Salud, Wes Streeting, a Sky News antes del arresto de Kebatu. "No debería estar en este país. De hecho, lo que se suponía que debía suceder es que debía ser transferido para deportación. Así que la idea de que esté suelto en nuestras calles es increíblemente grave. Es un fallo grave".

El tema de la migración no autorizada —especialmente las decenas de miles de inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en botes sobrecargados para llegar al Reino Unido— ha dominado la agenda política nacional.

Más de 36.900 personas han realizado la peligrosa travesía desde Francia al Reino Unido en lo que va del año, según muestran las cifras, superando el número total registrado en todo 2024. Los esfuerzos de las autoridades en el Reino Unido, Francia y otros países europeos para combatir a las bandas de traficantes de personas o disuadir a los migrantes de arriesgarse no han tenido éxito hasta ahora.

La política del gobierno de utilizar hoteles para alojar a los migrantes que están esperando una decisión sobre su asilo también ha sido objeto de fuertes críticas.