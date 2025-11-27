Detenido en Manchester sospechoso de ataque terrorista en sinagoga

LONDRES (AP) — La policía británica arrestó el jueves a un hombre bajo sospecha de estar involucrado en un ataque fuera de una sinagoga el mes pasado que dejó dos fieles muertos.

La Policía Metropolitana de Manchester informó que el hombre de 31 años fue detenido en el Aeropuerto de Manchester bajo sospecha de "comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo" tras llegar en un vuelo.

Jihad Al-Shamie, un británico nacido en Siria, fue abatido por la policía el 2 de octubre fuera de la Sinagoga de la Congregación Heaton Park en Manchester después de embestir a peatones con un auto, atacarlos con un cuchillo e intentar forzar su entrada al edificio.

La policía afirma que el hombre de 35 años había jurado lealtad al grupo Estado Islámico.

Los miembros de la congregación Melvin Cravitz, de 66 años, y Adrian Daulby, de 53, murieron en el ataque durante Yom Kipur, el día más sagrado del año judío, y otros tres hombres resultaron gravemente heridos.

Cravitz fue apuñalado por el agresor, y Daulby fue accidentalmente abatido a tiros por un policía cuando él y otros congregantes mantenían una barricada en la sinagoga para impedir que Al-Shamie entrara.

Seis personas fueron arrestadas en el área metropolitana de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, en relación con el ataque. Cinco fueron posteriormente liberadas sin cargos, y un hombre de 30 años, sospechoso de no revelar información sobre un crimen, fue liberado bajo fianza al tiempo que continúan las investigaciones.