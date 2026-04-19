Detienen a exfuncionario con 11 kilos de cocaína en Texas

MATAMOROS, Tamps., abril 19 (EL UNIVERSAL).- El

, Tamaulipas,

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quesea empleado municipal, luego de que autoridades estadounidenses lo detuvieran en un puesto de control de la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas mientras transportaba casi 11 kilos de cocaína en su camioneta.Los primeros informes de estadaban a conocer que Garduño se desempeñaba comode acuerdo con lacon sede eny que el mismo, aceptó llevar drogas el pasado 5 de abril alrededor de las 9:00 horas en el puesto de control de Sarita, ubicado entre la Isla del Padre yEl detenido viajaba en unacuando unsobre anomalías en el vehículo por lo que le detectaronen 10 paquetes escondidos en una trampilla del suelo de la unidad, narcóticos que tienen un valor estimado de alrededor de 300 mil dólares (más de 5 millones de pesos).Garduño quedó internado en el Centro deCoastal Bend del(ICE), enMunicipio niega que Garduño Castañeda sea empleadoPor su parte elaseguró por medio de unque esCastañeda sea empleado municipal y que, de acuerdo con los registros administrativos correspondientes, dicha persona causómunicipal en los, por lo quede la administración al momento de los hechos que se le atribuyen.Para ello, el ayuntamiento anexó elcon el asunto:dirigido a, tesorero municipal, fechado el 8 de enero del 2026."Por medio de la presente solicito a usted realizar el pago por la cantidad deal C Garduño Castañeda Luis Miguel quien fue empleado de contrato, prestando sus servicios en el municipio adscrito a la nómina de Dirección de Servicios Públicos Complementarios, lo anterior por concepto de, que se pagará el día 21 de enero del presente año, reservándose ninguna acción civil o laboral en contra del Rante la Junta Especial número seis de Conciliación y Arbitraje del Estado", refiere el documento firmado por, Secretario de Administración, Luisana María García, Directora de Recursos Humanos, Cuauhtémoc Manuel Perusquía, Secretario del Ayuntamiento y Cinthia Denisse de la Torre, Contralora Municipal.