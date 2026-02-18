Diócesis católica acuerda pagos por abusos del clero en EEUU

Una diócesis católica de Nueva Jersey, en las afueras de Filadelfia, aceptó pagar 180 millones de dólares en un acuerdo por abusos sexuales del clero, el caso más reciente de un escándalo eclesiástico desatado hace más de dos décadas.

El acuerdo, que aún debe ser aprobado por un tribunal de quiebra, se produce después de que la diócesis se opusiera durante años a una investigación de un jurado investigador estatal, antes de ceder el año pasado.

La diócesis de Camden, al igual que otras en todo el país, se declaró en bancarrota en medio de un aluvión de demandas después de que se flexibilizara el plazo de prescripción.

Esta es una lista de algunos de los grandes acuerdos por abusos del clero alcanzados por la Iglesia católica en Estados Unidos.

Los Ángeles

En 2024, la Arquidiócesis de Los Ángeles aceptó pagar 880 millones de dólares a más de 1.000 víctimas de abusos sexuales del clero ocurridos décadas atrás.

La arquidiócesis, que abarca los condados de Santa Barbara, Ventura y Los Ángeles, ya había pagado más de 740 millones de dólares a víctimas, lo que eleva el desembolso total a más de 1.500 millones de dólares.

Nueva Orleans

La Arquidiócesis de Nueva Orleans aceptó pagar al menos 230 millones de dólares a cientos de sobrevivientes de abusos sexuales del clero, en virtud de un acuerdo aprobado en diciembre por un juez federal.

El acuerdo se produjo tras años de negociaciones e incluyó políticas destinadas a evitar que los abusos ocurran en el futuro. La arquidiócesis se declaró en quiebra en 2020 para evitar tramitar por separado cada una de las más de 500 reclamaciones por abuso.

San Diego, California

La Diócesis Católica Romana de San Diego aceptó en 2007 pagar 198 millones de dólares para resolver más de 140 reclamaciones por abusos sexuales del clero.

La diócesis se declaró en quiebra en 2024 en respuesta a unas 400 demandas adicionales que alegan que sacerdotes y otras personas abusaron sexualmente de niños décadas antes. Las demandas se presentaron después de que California eliminara en 2019 el plazo de prescripción para reclamaciones por abuso sexual infantil.

Noroeste de Estados Unidos

En 2011, la Provincia de Oregon de la Compañía de Jesús, una orden jesuita, aceptó pagar 166 millones de dólares a más de 450 nativos estadounidenses y nativos de Alaska que sufrieron abusos en las escuelas de la orden en todo el noroeste de Estados Unidos. La orden también aceptó pagar 50 millones de dólares para resolver otras 110 reclamaciones por abuso sexual en Fairbanks, Alaska, en 2007.

Orange, California

La Diócesis Católica Romana de Orange alcanzó en 2004 un acuerdo de 100 millones de dólares con unas 90 víctimas de abuso sexual. Tres años después, aceptó pagar otros 7 millones de dólares para resolver cuatro demandas adicionales por abuso sexual.

Portland, Oregon

La arquidiócesis de Portland fue la primera diócesis católica en declararse en quiebra en 2004 por acusaciones de abuso sexual, tras alcanzar acuerdos en más de 100 casos. Para cuando concluyó la quiebra, tres años después, la arquidiócesis había resuelto más de 300 reclamaciones y pagado casi 90 millones de dólares en indemnizaciones y honorarios de abogados. En 2019, la arquidiócesis aceptó pagar casi 4 millones de dólares para resolver ocho reclamaciones adicionales por abusos sexuales del clero.

Boston

La Arquidiócesis Católica Romana de Boston aceptó pagar 85 millones de dólares para resolver más de 500 demandas por abuso sexual del clero en 2003. El alcance de la crisis de abusos sexuales en Boston llevó a la publicación de reportajes en Estados Unidos y el mundo sobre abusos generalizados por parte de sacerdotes y los esfuerzos de la Iglesia por ocultarlos.

Covington, Kentucky

En 2006, la Diócesis de Covington pagó más de 81 millones de dólares a más de 200 víctimas de abuso sexual en un acuerdo judicial. En un informe de la diócesis publicado en 2020 se determinó que 59 sacerdotes católicos y otras 31 personas vinculadas a la Iglesia habían abusado sexualmente de niños desde la década de 1950.

Filadelfia

Hasta 2022, la Arquidiócesis de Filadelfia había pagado más de 78 millones de dólares para resolver 438 reclamaciones por abusos sexuales del clero, según un informe. En 2023, la arquidiócesis aceptó pagar 3,5 millones de dólares para alcanzar un acuerdo en un caso adicional de abuso sexual.

Wilmington, Delaware

En 2011, la Diócesis Católica de Wilmington, que atiende a católicos de Delaware y de la costa este de Maryland, aceptó pagar 77 millones de dólares a aproximadamente 150 víctimas de abusos sexuales del clero.

Oakland, California

La Diócesis de Oakland alcanzó en 2005 un acuerdo de 56 millones de dólares con 56 sobrevivientes de abuso sexual. La diócesis se declaró en quiebra en 2023 después de que se presentaran más de 300 demandas por abuso sexual infantil tras una nueva ley estatal que amplió temporalmente el plazo de prescripción para litigios por abuso sexual infantil.