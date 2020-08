Disney World reducirá horarios de sus parques

Walt Disney World reducirá las horas de operación de todos sus parques temáticos, después de la fase gradual de reapertura iniciada a mediados de julio y en medio de una oleada de casos de Covid-19 en Florida, según información dada a conocer por "The Hollywood Reporter".

Magic Kingdom y Disney Hollywood Studios estarán cerrando una hora antes de lo normal, mientras que Epcot en Walt Disney World Resort y Disney´s Animal Kingdom acortarán su horario dos horas. Los cambios aplicarán desde el 8 de septiembre y estarán vigentes hasta octubre.

Después de meses de estar cerrados, Walt Disney comenzó su fase de reapertura con uso obligatorio de cubrebocas, distanciamiento social y una estricta esterilización. Los huéspedes necesitan tener reservación, ya que la capacidad ha sido limitada a un número de personas que, aunque no se ha hecho pública, se asume que es alrededor de un 30%.

La semana pasada, Walt Disney Co. reveló que el impacto económico del cierre de sus parques habría sido de 3 mil 500 millones de dólares en el tercer trimestre.