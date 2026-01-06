Donald Trump busca acuerdo en seguro de salud con flexibilidad

El presidente Donald Trump dijo el martes que desea que los republicanos logren un acuerdo sobre la asistencia de seguros de salud al mostrarse dispuestos a ceder en una enmienda de 50 años que prohíbe que el dinero federal se gaste en servicios de aborto.

"Tienes que ser un poco flexible" con la Enmienda Hyde, dijo Trump a los republicanos de la Cámara que se reunían en Washington para un retiro de caucus al inicio del año electoral de mitad de mandato. "Tienes que ser un poco flexible. Tienes que trabajar algo. Tienes que usar el ingenio".

Con su indicación, Trump, quien apoyaba el derecho al aborto antes de entrar en política en 2015, pide a los conservadores que abandonen o al menos suavicen décadas de ortodoxia republicana sobre el aborto y la política de gasto. Al mismo tiempo, demuestra su larga flexibilidad en el tema de la interrupción del embarazo y reconoce que los demócratas tienen la ventaja política en la atención de la salud después de que los republicanos, que controlan la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes, permitieran la expiración de los subsidios de primas para las personas que adquieren pólizas de seguro de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

A medida que continúan las negociaciones en el Capitolio, algunos demócratas presionan para poner fin a las restricciones de la enmienda como parte de cualquier nuevo acuerdo sobre subsidios de salud.

El plan de Trump sobre la Enmienda Hyde surgió más de una hora después de un extenso discurso que pretendía ser, en parte, una sesión de estrategia y en parte un estímulo mientras los republicanos intentan mantener su escasa mayoría en la Cámara en las elecciones intermedias de noviembre.

El presidente promocionó la propuesta de los republicanos de la Cámara para reemplazar los subsidios de la ACA —que los contribuyentes suelen dirigir directamente a las compañías de seguros después de seleccionar sus pólizas— por pagos directos que los contribuyentes podrían usar para diferentes gastos de atención médica, incluido el seguro. Los subsidios ampliados de la ACA expiraron el 31 de diciembre de 2025, afectando a millones de titulares de pólizas con fuertes aumentos en las primas.

"Dejen que el dinero vaya directamente a la gente", dijo Trump, antes de mencionar de pasada la Enmienda Hyde.

"Todos somos grandes fanáticos de todo", afirmó. "Pero debes tener flexibilidad".

Dirigiéndose directamente a los líderes republicanos, Trump añadió: "Si pueden hacer eso, tendrán —este va a ser su tema".

Pero el Partido Republicano enfrenta una considerable presión proveniente de algunas partes de su coalición que quieren una oposición absoluta a cualquier política que pueda suavizar las restricciones al aborto.

En Americans United for Life, un grupo de defensa líder que se opone al derecho al aborto, Gavin Oxley escribió un artículo de opinión esta semana para "The Hill" titulado, "Los republicanos deben mantener la línea: sin Enmienda Hyde, no hay acuerdo sobre atención médica".

"Si juegan bien sus cartas", escribió Oxley, "los republicanos podrían recuperar suficiente confianza de su base para sostenerlos durante las elecciones intermedias de 2026".

La Enmienda Hyde, nombrada en honor al fallecido representante Henry Hyde, originalmente se aplicaba a Medicaid, el programa de seguro conjunto federal-estatal para estadounidenses pobres y discapacitados, y le prohibía pagar abortos a menos que la vida de la mujer estuviera en peligro o el embarazo fuera resultado de violación o incesto. Hyde la introdujo por primera vez en 1976, poco después de la decisión de la Corte Suprema de 1973 en el caso Roe vs. Wade, que legalizó el aborto a escala nacional.

A lo largo de los años, el Congreso reautorizó la política de Hyde como parte de los proyectos de ley de gasto que financian al gobierno. Los demócratas que apoyan el acceso al aborto a menudo se unieron a los republicanos que se oponían al derecho al mismo como un convenio bipartidista para aprobar acuerdos de gasto más grandes. Pero a medida que los dos partidos endurecieron sus respectivas posiciones sobre el aborto, los demócratas se convirtieron en opositores más uniformes de la prohibición, más notablemente cuando el candidato presidencial Joe Biden revirtió su apoyo de larga data a la Enmienda Hyde en su camino para ganar la nominación demócrata de 2020 y las elecciones generales.

Mientras tanto, los republicanos han mantenido su apoyo casi absoluto a la enmienda.

El movimiento antiaborto fue inicialmente escéptico de Trump como candidato presidencial en 2015 y 2016. Pero él se ha alineado mayormente con la facción clave de la coalición republicana, especialmente en los nombramientos de la Corte Suprema que llevaron a la decisión de 2022 de anular el fallo en el caso Roe vs. Wade.