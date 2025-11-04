Donald Trump nombra a Jared Isaacman como administrador de la NASA
Jared Isaacman es nombrado por Donald Trump como administrador de la NASA tras respaldo de Elon Musk
WASHINGTON, EU, noviembre 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dio marcha atrás y, luego de retirar su nominación en junio, anunció en su cuenta de la red social Truth que volvió a nombrar al astronauta comercial y empresario Jared Isaacman como administrador de la NASA.
Isaacman había sido patrocinado personalmente por Elon Musk, amigo y socio comercial, pero el mandatario revocó la nominación inicial tras un enfrentamiento con el multimillonario, con quien recientemente retomó el contacto.
"Sean Duffy -escribió Trump en su cuenta de redes sociales- hizo un trabajo extraordinario como administrador interino de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).
Esta noche, me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la NASA".
"La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo y fomentar la nueva economía espacial lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era", añadió. (ANSA).
