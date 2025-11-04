logo pulso
Donald Trump nombra a Jared Isaacman como administrador de la NASA

Jared Isaacman es nombrado por Donald Trump como administrador de la NASA tras respaldo de Elon Musk

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 07:49 p.m.
A
Donald Trump nombra a Jared Isaacman como administrador de la NASA

WASHINGTON, EU, noviembre 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El presidente estadounidense, Donald Trump, dio marcha atrás y, luego de retirar su nominación en junio, anunció en su cuenta de la red social Truth que volvió a nombrar al astronauta comercial y empresario Jared Isaacman como administrador de la NASA.

Isaacman había sido patrocinado personalmente por Elon Musk, amigo y socio comercial, pero el mandatario revocó la nominación inicial tras un enfrentamiento con el multimillonario, con quien recientemente retomó el contacto.

"Sean Duffy -escribió Trump en su cuenta de redes sociales- hizo un trabajo extraordinario como administrador interino de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA).

Esta noche, me complace nominar a Jared Isaacman, un consumado líder empresarial, filántropo, piloto y astronauta, como administrador de la NASA".

"La pasión de Jared por el espacio, su experiencia como astronauta y su dedicación a ampliar los límites de la exploración, desentrañar los misterios del universo y fomentar la nueva economía espacial lo convierten en la persona idónea para liderar la NASA hacia una nueva era", añadió. (ANSA).

