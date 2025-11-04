27 acuerdos reparatorios tras explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 4 (EL UNIVERSAL).- La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, dio a conocer que hasta ahora se han celebrado 27 acuerdos reparatorios, tras la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, que causó la muerte de 32 personas.

En conferencia junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, la titular de la FGJ-CDMX precisó que ya dieron inicio las sesiones de mediación relacionadas con el incidente de la pipa de gas, en las que se están llevando a cabo sesiones de acompañamiento con facilitadores y asesores jurídicos, para informar a las víctimas.

"Hasta el momento se han celebrado, ya, 27 acuerdos reparatorios relacionados con este incidente; y la idea es dar continuidad a las sesiones de mediación, siempre tomando en cuenta lo que quieren las víctimas; escuchándolas con toda la información disponible", dijo.

Hasta el pasado 31 de octubre, aún había tres personas hospitalizadas tras la explosión de la pipa de gas en La Concordia, dos en hospitales de la CDMX y una pequeña de dos años que fue trasladada a Estados Unidos en septiembre, con apoyo de la Fundación Michou y Mau, confirmó la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman.

