logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Fotogalería

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Donald Trump propone comprar carne de res argentina para reducir precios en EE. UU.

El presidente estadounidense plantea medidas para abaratar la carne de res en el país

Por AP

Octubre 19, 2025 07:38 p.m.
A
Donald Trump propone comprar carne de res argentina para reducir precios en EE. UU.

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente Donald Trump indicó el domingo que Estados Unidos podría comprar carne de res argentina en un intento por reducir los precios para los consumidores estadounidenses.

"Compraríamos algo de carne de Argentina", comentó a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington. "Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán".

Trump prometió a principios de esta semana abordar el tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a una plaga devoradora de carne en los rebaños de ganado allí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente Javier Milei.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Donald Trump propone comprar carne de res argentina para reducir precios en EE. UU.
Donald Trump propone comprar carne de res argentina para reducir precios en EE. UU.

Donald Trump propone comprar carne de res argentina para reducir precios en EE. UU.

SLP

AP

El presidente estadounidense plantea medidas para abaratar la carne de res en el país

China expande control sobre exportación de minerales en guerra comercial con EE. UU.
China expande control sobre exportación de minerales en guerra comercial con EE. UU.

China expande control sobre exportación de minerales en guerra comercial con EE. UU.

SLP

AP

Beijing impone nuevas reglas para exportación de minerales, generando tensiones con Estados Unidos.

Trump advierte a Zelensky: cede Donbass o enfrenta destrucción
Trump advierte a Zelensky: cede Donbass o enfrenta destrucción

Trump advierte a Zelensky: cede Donbass o enfrenta destrucción

SLP

El Universal

El presidente estadounidense habría dado un ultimátum al líder ucraniano sobre la región de Donbass

Gustavo Petro defiende a Colombia ante acusaciones de Trump
Gustavo Petro defiende a Colombia ante acusaciones de Trump

Gustavo Petro defiende a Colombia ante acusaciones de Trump

SLP

El Universal

Las declaraciones de Trump sobre Petro generan controversia en la política internacional. ¿Cómo afecta esto a la ayuda estadounidense a Colombia?