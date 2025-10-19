logo pulso
Claudia Sheinbaum supervisa apoyo a damnificados por lluvias en Puebla

Claudia Sheinbaum recorre Puebla tras las lluvias, supervisando apoyo a damnificados con enseres domésticos y despensas.

Por El Universal

Octubre 19, 2025 07:11 p.m.
A
PANTEPEC, Pue., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Ante su visita a Pantepec, Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que sigue la coordinación con los tres niveles de gobierno para garantizar el apoyo a las personas damnificadas, tras las lluvias de la semana pasada.

En su sexto día de recorridos por los estados afectados, Sheinbaum Pardo indicó que, junto al gobernador Alejandro Armenta, supervisó avances en limpieza y apertura de caminos, así como el censo a viviendas afectadas por lluvias.

"Continúa el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno para garantizar apoyo a todas las comunidades", dijo en sus redes.

En Puebla, la Mandataria federal dijo a las personas damnificados que se va a analizar el censo, "y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo".

"Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Sí tuvieron afectaciones menores, entonces va a ser menor. Pero eso producto del censo", dijo la Mandataria federal.

Señaló que seguirán con la repartición de despensas grandes "en lo que se recupera todo".

Refirió que pronto se informar cuándo será la entrega del segundo apoyo, además que se apoyará con enseres domésticos como estufas, refrigeradores o colchones.

"Todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener estos apoyos", mencionó.

