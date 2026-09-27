Donald Trump urge el fin de la guerra en Ucrania

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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este sábado a los mandatarios de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del "duro invierno".

"Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo", declaró.

"Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él", agregó.

Durante su reunión, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, Zelenski expresó su deseo de poder poner fin a la guerra antes de fin de año y pidió la ayuda del inquilino de la Casa Blanca.

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Mientras la guerra sigue. Dos mujeres murieron en la mañana de este sábado en Zaporiyia en uno de los múltiples ataques lanzados por Rusia desde la tarde del viernes contra territorio Ucraniano, en los que las fuerzas rusas emplearon 173 drones.

Mientras que al menos tres civiles murieron este sábado durante un ataque ucraniano con drones contra la región sureña de Krasnodar, en Rusia, según las autoridades locales.

Además, otras dos personas resultaron heridas debido al impacto de fragmentos de aparatos no tripulados enemigos, todos en el distrito Séverski, precisó el comunicado oficial.