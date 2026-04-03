Dos aviones de Estados Unidos derribados en Irán: un piloto rescatado

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Dos aviones militares de Estados Unidos fueron derribados en incidentes separados el viernes en Irán, y aunque uno de los tripulantes fue rescatado, se desconocía el paradero de al menos otro, lo que representa una fuerte escalada en la guerra que inició hace casi cinco semanas.

Estados Unidos pierde aeronaves en territorio iraní

Es la primera vez que aeronaves de Estados Unidos son derribadas en el conflicto, y ocurrió apenas dos días después que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en un discurso transmitido a nivel nacional que Estados Unidos ha "vencido y diezmado por completo a Irán", y que "iba a terminar el trabajo, y lo vamos a terminar muy rápido".

Un avión de combate de Estados Unidos fue derribado en Irán, informaron funcionarios. Un tripulante estadounidense de ese avión fue rescatado, pero un segundo estaba desaparecido.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El rescate se realizó durante una operación de búsqueda del ejército estadounidense, de acuerdo con un funcionario estadounidense y uno israelí. Tres personas familiarizadas con el caso también confirmaron que se estaba llevando a cabo una búsqueda. Todos hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza de la situación.

No se dieron a conocer detalles oficiales.

Pero el Pentágono notificó a la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que se desconoce el estatus de un segundo militar.

Según un correo electrónico del Pentágono obtenido por The Associated Press, el ejército de Estados Unidos indicó que recibió notificación de "una aeronave derribada" en Oriente Medio, sin proporcionar más detalles.

Por separado, medios estatales iraníes dijeron que una aeronave A-10 de Estados Unidos se estrelló en el golfo Pérsico después de ser alcanzada por fuerzas de defensa iraníes.

Antes, un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para discutir una situación militar delicada, dijo que no estaba claro si la aeronave se estrelló o fue derribada, o si Irán estuvo involucrado. No se conocía de inmediato ni el estatus de la tripulación de esa aeronave, ni exactamente dónde cayó.

Los incidentes ocurrieron al tiempo que Irán disparó el viernes contra objetivos en diversos puntos de Oriente Medio, manteniendo la presión sobre Israel y sus vecinos árabes del golfo Pérsico, pese a las afirmaciones de Estados Unidos e Israel de que las capacidades militares iraníes han quedado prácticamente destruidas.

Ataques iraníes afectan infraestructura energética en el golfo Pérsico

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su férreo control del estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz transita una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializa en el mundo, han sacudido los mercados bursátiles, dispararon el precio del crudo y amenazan con elevar el costo de muchos productos básicos, incluyendo los alimentos.

Derribo de avión podría marcar nuevo nivel de presión sobre EEUU

Antes de conocerse el rescate, imágenes en redes sociales mostraban drones, aeronaves y helicópteros estadounidenses volando sobre la región montañosa donde un canal de televisión afiliado a la televisión estatal iraní había dicho más temprano el viernes que al menos un piloto se lanzó del avión de combate.

El presentador del canal iraní instó a la población a entregar a cualquier "piloto enemigo" a la policía y prometió una recompensa.

Es la primera vez que Estados Unidos pierde una aeronave en territorio iraní durante el conflicto y podría marcar un nuevo nivel de presión sobre el ejército estadounidense.

A lo largo de la guerra, Irán ha hecho una serie de afirmaciones sobre haber derribado aeronaves enemigas tripuladas que resultaron no ser ciertas. El viernes fue la primera vez que Irán fue a la televisión instando a la audiencia a buscar a un presunto piloto derribado.

Medios estatales iraníes indicaron en una publicación en X que el ejército de Irán derribó un F-15E Strike Eagle de Estados Unidos. La aeronave es una variación del avión de combate de la Fuerza Aérea que lleva una tripulación de dos personas, compuesta por un piloto y un oficial de sistemas de armas.

Alan Diehl, un exinvestigador del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea, dijo que el Strike Eagle tiene una baliza localizadora de emergencia en un kit de supervivencia que se puede configurar para activarse automática o manualmente.

El Pentágono no respondió a repetidas solicitudes de comentarios.

Irán ataca planta desalinizadora y refinería

La noticia sobre el avión de combate se dio luego que la refinería kuwaití de Mina al-Ahmadi fuera atacada por Irán. La empresa estatal Kuwait Petroleum Corp. informó que los bomberos trataban de controlar varios incendios.

Kuwait también señaló que un ataque iraní causó "daños materiales" en una planta desalinizadora. Estas instalaciones proporcionan la mayor parte del agua potable que se consume en los Estados del golfo Pérsico y se han convertido en un objetivo clave en la guerra.

En Baréin, las sirenas de alerta advirtieron de ataques iraníes, Arabia Saudí anunció que había destruido varios drones iraníes e Israel reportó la llegada de misiles.

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos cerraron un yacimiento de gas luego que, según reportes, la intercepción de un misil arrojara escombros y causara un incendio.

Activistas reportaron ataques en los alrededores de Teherán y en Isfahán, una ciudad del centro del Irán, pero no estaba claro qué objetivos habían sido impactados.

En Líbano, donde Israel ha lanzado una invasión terrestre, un ataque israelí contra fieles que salían de las oraciones del viernes cerca de Beirut mató a dos personas, según la Agencia Nacional de Noticias.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán desde que la guerra comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel.

Más de dos docenas de personas han perdido la vida en Estados del golfo Pérsico y en Cisjordania —un territorio palestino bajo ocupación de Israel—, 19 decesos han sido reportados en Israel, y 13 militares de Estados Unidos han muerto.

En Líbano han fallecido más de 1.300 personas y más de un millón se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Allí también han muerto 10 soldados israelíes.

Irán mantiene férreo control del estrecho de Ormuz

Los líderes mundiales han tenido dificultades para poner fin al estrangulamiento de Irán sobre el estrecho, que ha tenido consecuencias de gran alcance para la economía global y ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra.

Se esperaba que el Consejo de Seguridad de la ONU abordara el asunto el sábado.

Trump ha oscilado sobre el papel de Estados Unidos en el estrecho, alternando entre amenazar a Irán si no abre la vía marítima y decir a otras naciones que "vayan a conseguir su propio petróleo". El viernes, en una publicación en redes sociales, dijo que "con un poco más de tiempo, podemos fácilmente abrir el estrecho de Ormuz, tomar el petróleo y hacer una fortuna".

Con el estrecho de Ormuz cerrado, los precios del crudo Brent, el referente internacional, rondaban los 109 dólares el viernes, 50% más que el precio que tenía al inicio de la guerra, cuando Irán comenzó a restringir el tráfico en el estrecho.