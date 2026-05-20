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Dron mata a 28 personas en mercado de Sudán

Por AP

Mayo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Dron mata a 28 personas en mercado de Sudán

EL CAIRO.- Un ataque con dron contra un concurrido mercado en el centro de Sudán mató a 28 personas y dejó decenas de heridos, informó un grupo local de derechos, como parte de la guerra que ha devastado el país desde 2023.

Emergency Lawyers, un grupo local de derechos que monitorea las violaciones cometidas durante el conflicto, indicó que el mercado de la localidad de Ghubaysh, en la provincia de Kordofán Occidental, fue atacado el martes cuando estaba abarrotado de civiles. El grupo culpó al ejército.

Sudán quedó hundido en una guerra a gran escala en abril de 2023 cuando estallaron las tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las FAR controlan el Kordofán Occidental.

Un funcionario del ejército sudanés dijo que el ejército no ataca a civiles ni a infraestructura civil. Otra fuente militar también negó las afirmaciones del grupo y sostuvo que un dron del ejército alcanzó dos vehículos de combate de las FAR cerca del mercado mientras reabastecían combustible, destruyéndolos por completo y matando a quienes iban dentro sin causar víctimas civiles.

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Los drones son la amenaza más mortífera para los civiles.

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