Drones alcanzan una refinería rusa

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Kiev, Ucrania.- Aviones no tripulados ucranianos golpearon una importante refinería en el interior de Rusia, informaron oficiales militares el jueves, en el cuarto ataque de este tipo en tres días dentro de la campaña iniciada hace varios meses por Kiev para asfixiar al sector petrolero, vital para Moscú.

Rusia es uno de los mayores productores de energía del mundo y el petróleo es uno de sus pilares económicos mientras su ejército intenta adentrarse en Ucrania en una ofensiva lenta y costosa, más de cuatro años después del comienzo de su invasión a gran escala.

El Estado Mayor de Ucrania reportó que sus fuerzas atacaron durante la noche el complejo petroquímico y de refinación de petróleo Gazprom Neftekhim Salavat, en la república rusa de Bashkortostán, y provocaron un incendio en las instalaciones.

El complejo, ubicado al sureste de Moscú a unos 1,300 kilómetros (800 millas) de la frontera con Ucrania, es una de las mayores instalaciones petroquímicas y de refinación de petróleo de Rusia, explicaron las autoridades militares rusas en una publicación en Telegram.

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Por otra parte, cuatro especialistas en explosivos del Ministerio de Emergencias de Rusia y un guardia de seguridad fallecieron el jueves tras la explosión de un arma ucraniana no especificada en Sebastopol, una ciudad portuaria en Crimea, una península anexada ilegalmente por el Kremlin, declaró el gobernador regional nombrado por Moscú, Mijaíl Razvozháyev.

Rusia respondió golpeando a Ucrania con misiles balísticos, drones a reacción y bombas planeadoras, todos ellos potentes y difíciles de interceptar. Los ataques se han cobrado la vida de más 16,000 civiles desde el inicio de la guerra, según la Organización de las Naciones Unidas.