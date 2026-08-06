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Ébola, en punto crítico, dice OMS

La expansión de la enfermedad supera respuesta en el Congo

Por AP

Agosto 06, 2026 03:00 a.m.
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Ébola, en punto crítico, dice OMS
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      Kinsasa, RDC.- El brote de ébola se está propagando más rápido que los esfuerzos para combatirlo, alertó el miércoles el director de la Organización Mundial de la Salud durante una visita a la República Democrática del Congo, donde algunos trabajadores de la salud están en huelga por falta de pago.

      Casi tres meses después de que se detectó el brote por primera vez, los nuevos casos se están duplicando en algunos puntos críticos, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus en una publicación en X tras reunirse con funcionarios en la capital, Kinsasa. Es la segunda visita del director general de la OMS al país de África central desde que se declaró el brote a mediados de mayo.

      "Todos estamos de acuerdo en que debemos ampliar urgentemente y de manera masiva todos nuestros esfuerzos en todos los pilares de la respuesta y por todos los socios", señaló Tedros.

      El brote de ébola cuenta con 3,874 casos confirmados, incluidos 1,751 decesos hasta el pasado lunes, según los datos más recientes del Ministerio de Salud.

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      En Ituri, el epicentro del brote, las familias dijeron que muchos trabajadores de primera línea se han declarado en huelga, lo que empeora el acceso a la atención médica, que ya se veía afectado por el conflicto con rebeldes en una de las zonas más remotas y vulnerables del país, al este, cerca de las fronteras con Sudán del Sur, Uganda y Ruanda.

      Este brote ha eclipsado a todos los demás episodios de la enfermedad en la historia en cuanto a velocidad de transmisión y es el segundo más grande registrado nunca, solo por detrás del de África Occidental de 2014-2016, que contabilizó más de 28.000 casos, con más de 11.000 fallecimientos.

      El brote sigue "propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes", dijo el miércoles la organización médica humanitaria Médicos Sin Fronteras.

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