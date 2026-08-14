Ébola se extiende rápido en el Congo

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Kinshasa, RDC.- El brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha extendido a una sexta provincia que hasta ahora no se había visto afectada, informaron el jueves autoridades sanitarias africanas.

El hombre murió en Buta, la capital de Bas-Uele, después de viajar allí desde Isiro, en la provincia de Haut-Uele, dijo Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África.

La víctimas era un conductor de mototaxi que había buscado tratamiento en varios hospitales antes de morir, reveló Jean-Jacques Muyembe, jefe del Instituto Nacional de Investigación Biomédica del Congo. Sus colegas intentaron llevarse por la fuerza su cadáver, lo que provocó la intervención de la policía y preocupaciones de que más personas pudieran haber estado expuestas al virus, añadió Muyembe.

La Organización Mundial de la Salud indicó que el brote en el este de Congo, considerado hasta ahora el de crecimiento más rápido, va camino de superar al más mortífero de la historia, que estalló hace más de una década y causó más de 11,000 muertes. No hay vacunas ni tratamientos aprobados para el raro virus Bundibugyo responsable del brote actual.

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Ha provocado más de 2,100 fallecimientos de entre más de 4.500 casos, según las cifras gubernamentales más recientes. Esta cifra de muertes se ha alcanzado casi tres veces más rápido que en el brote de ébola de 2014-16 en África occidental — el peor de la historia.

El brote se está desarrollando en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, con huelgas de algunos trabajadores sanitarios no remunerados, amenazas de grupos rebeldes, enojo de comunidades traumatizadas y desinformación que afirma que el ébola no es real.

Bas-Uele es una vasta provincia en el noreste de Congo que limita con la República Centroafricana, donde hay violencia armada recurrente que ha obligado a miles a huir y refugiarse. El acceso puede ser difícil debido a carreteras malas y mal conectadas, así como a redes de comunicación limitadas, y hay frecuentes movimientos de población relacionados con la minería de oro y el desplazamiento por el conflicto.