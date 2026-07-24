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Ébola, virus sin vacuna ni tratamiento

Por AP

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
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Ébola, virus sin vacuna ni tratamiento
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      DAKAR, Senegal.- El brote de ébola de más rápido crecimiento en la historia ha matado a más de 1.000 personas en el este de la República Democrática del Congo, mientras que los funcionarios de salud se apresuran a contener un virus sin vacuna ni tratamiento aprobados.

      Una actualización del instituto de salud pública del Congo indicó el miércoles que ha habido 2.536 casos confirmados de ébola y 1.033 muertes, con al menos 738 pacientes en aislamiento o que se encuentran hospitalizados.

      El brote, declarado el 15 de mayo, es distinto de la mayoría de episodios anteriores porque el responsable es el virus Bundibugyo, que no tiene vacunas ni tratamientos aprobados.

      Se concentra principalmente en la remota provincia de Ituri, que representa casi el 90% de los casos, pero también se han confirmado otros en cinco provincias, incluida una de las ciudades más grandes del Congo, Kisangani, y en la vecina Uganda.

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      El brote se propaga pese a señales de desaceleración.

      Aunque funcionarios congoleños señalan que el fuerte aumento de casos parece estar desacelerándose, advierten que el brote aún no ha alcanzado su apogeo. 

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