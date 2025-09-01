Ecuador negocia con EE. UU. para recibir migrantes en medio de visita de Marco Rubio

QUITO (AP) — A dos días de que Ecuador reciba la visita oficial del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el gobierno ecuatoriano reveló el lunes que ambos países negocian un acuerdo para que la nación sudamericana reciba a unos 300 migrantes anuales en calidad de refugiados.

El gobierno estadounidense ha dicho que sus prioridades en la región son frenar la migración ilegal, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y contrarrestar la influencia de China.

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld dijo al canal Ecuavisa que, a pedido de Estados Unidos, se negocia un "programa limitado" para que Ecuador reciba "solamente a personas refugiadas, de ciertas nacionalidades, que no tengan ningún tipo de antecedentes de delincuencia" y que tengan "buen estado de salud".

Sommerfeld descartó que se trate de un acuerdo como el que tiene Estados Unidos con El Salvador para el traslado de personas con antecedentes penales. "Cuando hablamos de programas de cooperación tenemos que ver qué desea un país y qué desea el otro", mencionó Sommerfeld y descartó imposiciones desde el país norteamericano.

No obstante, la vocera de la Presidencia de Ecuador, Carolina Jaramillo, dijo en una rueda de prensa sobre el acuerdo que "esto se encuentra en proceso de diálogo, no hay decisión tomada".

El alto funcionario estadounidense llegará a Quito el miércoles y el jueves se reunirá con el presidente Daniel Noboa como parte de una gira que inicia en México. Rubio retorna a la región tras su visita en febrero a Panamá y otros países de Centroamérica.

La agenda en Ecuador tendrá como ejes principales la seguridad, la migración irregular y el desarrollo, dijo la vocera presidencial, quien mencionó que continúan las conversaciones sobre una eventual reducción de aranceles para el país andino —fijados en 15%— y que fueron impuestos por el gobierno de Donald Trump.