EE.UU. ofrece apoyo financiero a Argentina en medio de crisis económica

BUENOS AIRES (AP) — El Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent afirmó el lunes que está dispuesto a hacer "lo que sea necesario" para apoyar a su aliado Argentina en medio de las turbulencias financieras y cambiarias que desató la derrota electoral del gobierno de Javier Milei en Buenos Aires.

"Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa", dijo en Bessent en la red social X. La ayuda podría traducirse en "líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses". Agregó que "las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande".

El mensaje de apoyo llega en el peor momento de la gestión de su aliado regional desde que asumió en 2023, agobiado por adversidades políticas y económicas que hacen temer que su programa de ajuste naufrague.

La contundente derrota del oficialismo ante el peronismo —la principal fuerza opositora a nivel nacional— en las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país, generó inquietud en los mercados.

El Banco Central se vio obligado la semana pasada a desprenderse de más de 1.000 millones de dólares para intervenir en el mercado de cambios luego de que el dólar cotizó a un precio récord de 1.515 pesos por unidad. Los bonos argentinos se derrumbaron y el riesgo país superó los 1.500 puntos.

Aunque el Ejecutivo señala que tiene suficientes reservas para frenar la disparada del dólar, así como garantizar el pago de los vencimientos de deuda –más de 30.000 millones de dólares en los próximos dos años—, los analistas empiezan a dudar sobre la solvencia del país sudamericano.

El rescate del Tesoro estadounidense podría materializarse luego del encuentro que mantendrán Donald Trump y Milei el martes en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

"Enorme agradecimiento por el apoyo incondicional al pueblo argentino", expresó Milei tras la publicación de Bessent. "Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos".

Como efecto inmediato, el dólar cotizó a 1.430 pesos por unidad, una caída de más de 5% respecto del viernes. Los bonos y acciones argentinas rebotaban hasta 15% y el riesgo país retrocedía a 1.140 puntos básicos.

El alineamiento geopolítico que definió el mandatario ultraderechista con Estados Unidos apenas asumió podría verse retribuido ahora con un respaldo que tiene como antecedentes inmediatos un préstamo a Uruguay de 1.466 millones durante la fuga de depósitos en 2002 y otro a México por 20.000 millones de dólares por la "crisis del Tequila" en 1995.

En sintonía con Bessent, se pronunció la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Acogemos con satisfacción la declaración de apoyo" del Tesoro estadounidense. "Esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino", expresó la funcionaria en la red social X.

El organismo de crédito acordó con el país sudamericano en abril un programa de 20.000 millones de dólares para fortalecer sus reservas.

En paralelo, el gobierno de Milei anunció la eliminación de un impuesto a las exportaciones de granos y de carnes avícolas y bovinas durante un mes en busca de acelerar las ventas externas del sector agropecuario para nutrir de dólares a las debilitadas reservas del Banco Central.

El sector agropecuario es la principal fuente de divisas para Argentina y desde hace décadas gobiernos de distintos signos políticos le han aplicado impuestos para solventar el déficit fiscal.

"Este el único gobierno que, ante las adversidades, responde bajando impuestos", afirmó el portavoz presidencial Manuel Adorni.

La medida regirá hasta el 31 de octubre o hasta que las ventas externas de granos alcancen la suma de 7.000 millones de dólares, según el decreto. Los detalles sobre la quita de gravámenes a la exportación de carne todavía no fueron publicados.

Lograr estabilizar las variables económicas es un objetivo primordial para el gobierno de cara a las elecciones del 26 de octubre en las que el oficialismo pretende aumentar su presencia minoritaria en el Parlamento para sostener su plan económico y efectuar las reformas pendientes.

Según datos de la Sociedad Rural de Argentina, restan comercializar 55,4 millones de toneladas de granos, equivalente al 43% del total producido durante la campaña 2024/2025.