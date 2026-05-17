El brote de ébola brincó a Uganda

Nairobi, Kenia.- Se elevan a 88 los muertos por el brote de ébola registrado en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a la vecina Uganda, según informó este sábado la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

"Ya hemos reportado 336 casos sospechosos y notificado 87 fallecimientos (en la RDC), más uno en Uganda. Eso supone un total de 88 muertes reportadas", afirmó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (África CDC), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual de urgencia.

El director general de los África CDC agregó que de las veinte muestras analizadas, trece resultaron positivas, de las cuales solo cuatro muertes pudieron ser confirmadas por laboratorio como ébola.

Kaseya alertó de que el número real de contagios podría ser superior, ya que el paciente de 59 años que desató la alarma en Uganda viajó desde la RDC hasta Kampala sin ningún tipo de aislamiento o medida sanitaria, falleciendo poco después en un hospital de la capital ugandesa.

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La agencia sanitaria elevó la situación en la RDC a "Grado 3" —el nivel máximo de emergencia del organismo— al advertir de que las cifras oficiales proporcionadas por las autoridades locales sufren de un grave subregistro masivo y el alcance real de la epidemia es muy superior.

Según los África CDC, el epicentro del brote se mantiene en la zona sanitaria de Mongwalu, en la provincia nororiental de Ituri, un área catalogada de extremo peligro epidemiológico debido al "enorme movimiento de población" motivado por la inseguridad y las actividades mineras, así como por el intenso comercio con Uganda y Sudán del Sur.

Ante el salto de la enfermedad a Uganda, los África CDC asumieron el mandato de la respuesta y activaron el Equipo de Apoyo a la Gestión de Incidentes (IMST) a nivel continental, bajo la dirección de la doctora Ngashi Ngongo, quien ya lideró la emergencia por mpox. La epidemia se ve agravada por el conflicto en el este entre el Ejército de la RDC y las milicias locales y grupos armados.