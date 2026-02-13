El ICE golpea la aprobación de Trump

Los índices de aprobación de Donald Trump han caído por primera vez por debajo de los niveles que tenían en el mismo punto de su primer mandato, reporta The New York Times en su ponderado de encuestas que lo ubican con un 40 por ciento de aprobación y un 56 por ciento de desaprobación.

"Gran parte de este deterioro parece estar relacionado con los problemas de inmigración, que en su momento fueron uno de sus ámbitos políticos más populares", escribe Carolina Soler, investigadora de encuestas del Times.

Otras mediciones confirman que este deterioro en la caída de la popularidad de Trump se deben su política migratoria, particularmente a los abusos cometidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, el ICE, así como por los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en medio del despliegue de agentes de esta corporación en Minneapolis.

Una encuesta reciente de Quinnipiac, por ejemplo, refiere que la aprobación de Trump en materia de inmigración cayó a su nivel más bajo en este mandato, mientras que una encuesta de Marist reveló que el 65 por ciento de los estadounidenses afirma que el ICE ha "ido demasiado lejos" en la aplicación de las leyes de inmigración, un aumento significativo desde el verano pasado.

La encuesta nacional de votantes registrados de la Universidad Quinnipiac publicada el pasado 4 de febrero —más de una semana después de que el enfermero Alex Pretti fuera asesinado a tiros por agentes federales de inmigración en Minneapolis— daba cuenta cómo el 63 por ciento desaprueba la forma en que ICE hace cumplir las leyes de inmigración, una caída en la aprobación respecto al 13 de enero de 2026, cuando el 40 por ciento aprobó y el 57 por ciento desaprobó.

Los mismos datos muestran que el 59 por ciento de los votantes piensa que los tiroteos en Minneapolis en los que estuvo involucrado ICE son una señal de problemas más amplios en la forma en que opera esta agencia, mientras que el 32 por ciento piensa que los tiroteos son incidentes aislados.

Una nueva encuesta de NBC News publicada esta semana revela que casi 3 de cada 4 adultos estadounidenses apoyan algunos cambios en el ICE, y el 29 por ciento opina que debería abolirse por completo. Al ser divididos por posición política, la mayoría de los republicanos (71 por ciento) opina que debería continuar en su forma actual, mientras que los demócratas e independientes opinan que debería reformarse o abolirse.

La encuesta también mostró que el 66 por ciento de los estadounidenses desaprueba cómo el ICE está manejando su trabajo. En cuanto a las opiniones sobre sus tácticas, una proporción abrumadora de independientes (81 por ciento) y demócratas (97 por ciento) dicen que las tácticas de inmigración de los agentes federales han ido demasiado lejos, mientras que una mayoría de republicanos (57 por ciento) dice que han tenido razón.

A su vez, la encuesta de Marist señala que aproximadamente dos de cada tres estadounidenses afirman que las acciones del ICE para aplicar las leyes de inmigración han ido demasiado lejos, y más de seis de cada diez creen que el ICE está reduciendo la seguridad del pueblo estadounidense.

En general, dicen estas cifras, la agencia tiene una baja calificación entre los estadounidenses, ya que seis de cada diez declaran que desaprueban la labor del ICE. Casi seis de cada diez estadounidenses también perciben las manifestaciones contra el ICE en todo el país como protestas legítimas y no como un comportamiento ilegal. Son al igual que las otras mediciones los demócratas e independientes quienes impulsan la oposición a las acciones del ICE, mientras que los republicanos mantienen su apoyo a la agencia.

Por su parte, The Economist amplia en su actualización semanal sobre la aprobación de Trump los factores que han impactado en su caída. Dice que Donald Trump comenzó el año "de forma disruptiva" por la decisión de invadir Venezuela y sus amenazas sobre Groenlandia que "inquietaron a los líderes internacionales".

Recuerda que, en ese contexto, "funcionarios federales de inmigración asesinaron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, lo que provocó protestas. La agitación ha contribuido a una caída del dólar. Ese caos ha contribuido al índice de aprobación neta negativo de Trump, que actualmente se sitúa en -18".