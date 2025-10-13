El Nobel de Economía reconoce a 3 investigadores por explicar el impulso económico de la innovación

ESTOCOLMO (AP) — Tres investigadores que exploraron el proceso de innovación empresarial ganaron el premio Nobel de Economía el lunes por explicar cómo los nuevos productos e invenciones promueven el crecimiento económico y el bienestar humano, incluso cuando dejan atrás a las empresas más antiguas.

Su trabajo fue reconocido por ayudar a los economistas a comprender mejor cómo las ideas y la tecnología triunfan al interrumpir las formas establecidas, un proceso tan antiguo como las locomotoras de vapor reemplazando a los carros tirados por caballos y tan contemporáneo como el comercio electrónico que lleva al cierre de centros comerciales.

El premio fue compartido por el holandés Joel Mokyr, de 79 años, que trabaja en la Universidad Northwestern; Philippe Aghion, de 69 años, que trabaja en el Collège de France y la London School of Economics; y Peter Howitt, nacido en Canadá, de 79 años, que trabaja en la Universidad de Brown.

A los ganadores se les atribuye haber explicado y cuantificado mejor la "destrucción creativa", un concepto clave en economía que se refiere al proceso en el cual las nuevas innovaciones beneficiosas reemplazan —y por lo tanto destruyen— tecnologías y negocios más antiguos.

El concepto se asocia generalmente con el economista Joseph Schumpeter, quien lo describió en su libro de 1942 "Capitalismo, Socialismo y Democracia". Schumpeter llamó al concepto "el hecho esencial sobre el capitalismo".

El Comité del Nobel dijo que Mokyr "demostró que si las innovaciones han de sucederse en un proceso autogenerativo, no sólo necesitamos saber que algo funciona, sino que también necesitamos tener explicaciones científicas de por qué".

Aghion y Howitt estudiaron los mecanismos detrás del crecimiento sostenido, incluyendo en un artículo de 1992 en el que construyeron un modelo matemático para lo que se llama destrucción creativa que añadió nuevos aspectos no incluidos en modelos anteriores.

Ejemplos de destrucción creativa incluyen el comercio electrónico interrumpiendo el comercio minorista, los servicios de streaming reemplazando el alquiler de videocassettes y DVDs, y la publicidad en internet socavando a los anuncios en periódicos. Una ilustración clásica es la desaparición de los fabricantes de látigos para carros de caballos debido al automóvil.

"El trabajo de los galardonados muestra que el crecimiento económico no puede darse por sentado. Debemos mantener los mecanismos que subyacen a la destrucción creativa, para no volver a caer en el estancamiento", dijo John Hassler, presidente del Comité para el premio en ciencias económicas.

El modelo de Howitt y Aghion mostró que los mercados con muy pocas empresas dominantes pueden obstaculizar la innovación y el crecimiento, una preocupación que se ha planteado sobre industrias como las telecomunicaciones, las redes sociales y las aerolíneas.

Encontraron que era importante apoyar a las personas afectadas por los cambios mientras se facilita el traslado a lugares de trabajo más productivos, para proteger a los trabajadores más que a empleos específicos. También enfatizaron la importancia de la movilidad social, donde la profesión o el oficio de una persona no está definido por la identidad de sus padres.

Mokyr ha destacado por ser un optimista de la innovación tecnológica. Hace aproximadamente una década, muchos economistas adoptaron una visión más pesimista, argumentando que invenciones como los teléfonos inteligentes o incluso el internet tenían menos impacto económico que desarrollos anteriores como el avión o el automóvil.

Mokyr respondió que debido a que muchos nuevos servicios eran baratos o gratuitos, su impacto no era evidente en los datos económicos, pero aún así proporcionaban enormes beneficios.

En una entrevista con The Associated Press en 2015, citó la app Spotify como un ejemplo de una innovación "absolutamente asombrosa" que los economistas tenían dificultad para medir. Mokyr señaló que una vez tuvo más de mil CDs y, antes de eso, "gasté una gran parte de mi presupuesto de estudiante de posgrado en discos de vinilo". Pero ahora podía acceder a una enorme biblioteca de música por una pequeña tarifa mensual.

Mokyr, cuyo trabajo enfatiza la necesidad de estar abierto a la innovación y el cambio, reconoció que la disrupción de nuevas invenciones a menudo causaba al menos pérdida de empleo a corto plazo o reducción de ingresos para los trabajadores. Como muchos economistas, argumentó que las innovaciones también creaban nuevos empleos inesperados que ofrecían nuevas oportunidades.

El Comité del Nobel señaló que durante gran parte de la historia humana, el estancamiento económico, en lugar del crecimiento, era la norma. Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las economías europeas y más tarde otras comenzaron a crecer de manera constante.

La innovación —y cómo fomentarla— es una cuestión urgente en Europa, donde un informe del exjefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, argumentó que Europa enfrenta una creciente brecha de productividad con Estados Unidos en tecnología digital. Aghion dijo que el desafío era que Europa mantuviera el ritmo con Estados Unidos y China en innovación promoviendo la investigación y la financiación de capital de riesgo para convertir ideas en negocios.

Los nuevos aranceles ordenados por el presidente estadounidense, Donald Trump, "no son buenas noticias para el crecimiento" pero pueden ser "una llamada de atención para Europa", dijo a AP. "Tenemos que despertar. Porque, ¿sabes quién ganará en esta competencia? Aquellos que innoven".

Mokyr todavía estaba tratando de tomar su café matutino cuando fue contactado por un reportero de AP. Dijo que estaba sorprendido de ganar el premio.

"La gente siempre dice esto, pero en este caso estoy siendo sincero: no tenía idea de que algo así iba a suceder", aseguró.

Comentó que sus estudiantes le habían preguntado sobre la posibilidad de que ganara el Nobel. "Les dije que era más probable que me eligieran papa que ganar el premio Nobel de Economía, y soy judío, por cierto".

Mokyr cumplirá 80 años el próximo verano, pero dijo que no tiene planes de retirarse: "Este es el tipo de trabajo con el que soñé toda mi vida".

Luego colgó para ir a pasear a su perro.

La mitad de los 11 millones de coronas suecas (casi 1,2 millones de dólares) del premio va a Mokyr y la otra mitad se comparte entre Aghion y Howitt. Los ganadores también reciben una medalla de oro de 18 quilates y un diploma.

El premio de economía se conoce formalmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel. El banco central lo estableció en 1968 como un homenaje al empresario y químico sueco del siglo XIX que inventó la dinamita y estableció los cinco Premios Nobel.

Desde entonces se ha otorgado 57 veces a un total de 99 laureados. Solo tres de los ganadores han sido mujeres.

Los puristas del Nobel enfatizan que el premio de economía técnicamente no es un Premio Nobel, pero siempre se entrega junto con los otros el 10 de diciembre, el aniversario de la muerte de Nobel en 1896.

La semana pasada se anunciaron las categorías de medicina, física, química, literatura y paz.