El Nobel de Física, para belga Halzen

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Estocolmo.- Francis Halzen ganó el Premio Nobel de Física el martes por sus esfuerzos para desmitificar un raro grupo de neutrinos, diminutas partículas cósmicas que los científicos creen que ofrecen pistas sobre cómo evolucionó el universo.

"Fue una gran sorpresa y obviamente no lo esperaba", dijo Halzen, hablando con el Comité Nobel de Física por teléfono desde Italia en una llamada transmitida en la conferencia de prensa para anunciar al ganador.

Halzen, un físico de la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos, dijo que fue un gran placer ganar el premio y que la investigación fue un enorme esfuerzo colaborativo. El anuncio lo hizo sentirse "extraño".

"Estoy trabajando en una propuesta, y espero que este premio ayude a que la aprueben", dijo entre risas del público.

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Los neutrinos son diminutas partículas cósmicas sin carga eléctrica y con una masa extraordinariamente pequeña, lo que las hace difíciles de detectar. Sin embargo, están en todas partes: brotan de estrellas como el sol y billones de ellos atraviesan nuestros cuerpos cada segundo.

Los científicos no pueden vislumbrar estas misteriosas partículas fantasma que se desplazan por sí solas, así que miden lo que sucede cuando las partículas chocan con otros fragmentos de materia. Los neutrinos chocan con otras partículas solo en raras ocasiones, por lo que los científicos construyen grandes detectores para mejorar sus probabilidades de captar colisiones.

Halzen tuvo la idea de convertir el vasto hielo antártico en un detector de ese tipo. El comité del Nobel dijo que su trabajo fue fundamental para la construcción del Observatorio de Neutrinos IceCube en la Antártida, que vislumbró los primeros neutrinos de alta energía provenientes de galaxias lejanas.

El científico de 82 años ayudó a correr el velo sobre un escurridizo grupo de neutrinos que llevan pistas sobre el desarrollo de otras galaxias y del universo en su conjunto.

Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias, el Observatorio de Neutrinos IceCube es operado por la Universidad de Wisconsin–Madison en Estados Unidos e involucra a más de 400 científicos en 14 países.

"IceCube no se parece a ningún otro telescopio en el mundo", dijo el rector interino de la universidad, Eric M. Wilcots, en un comunicado. "Y no hay otro científico como Francis Halzen, cuya idea de crear un detector de neutrinos bajo casi una milla de hielo ha dado lugar a una notable colaboración científica multinacional y multiinstitucional ya un cambio fundamental en la forma en que pensamos sobre el universo".