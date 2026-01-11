logo pulso
El Papa insta al diálogo entre Irán y Siria en medio de tensiones

León XIV envía un mensaje de esperanza y diálogo para resolver conflictos en Medio Oriente y Ucrania.

Por El Universal

Enero 11, 2026 02:45 p.m.
A
CIUDAD DEL VATICANO, enero 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo estos días en Medio Oriente, en particular en Irán y Siria, donde las persistentes tensiones están causando la muerte de muchas personas", dijo este domingo el Papa en el Angelus.

"Espero y rezo para que el diálogo y la paz se cultiven con paciencia, buscando el bien común de toda la sociedad", agregó.

León XIV también lanzó un nuevo llamamiento por Ucrania, donde "nuevos ataques particularmente graves, dirigidos en particular contra infraestructuras energéticas, justo cuando el frío se agudiza, están afectando gravemente a la población civil".

"Rezo por los que sufren y renuevo mi llamamiento para que cese la violencia e intensifiquemos los esfuerzos por lograr la paz", añadió el Pontífice.

