El Papa insta al diálogo entre Irán y Siria en medio de tensiones

CIUDAD DEL VATICANO, enero 11 (ANSA/EL UNIVERSAL).- "Mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo estos días en Medio Oriente, en particular en Irán y Siria, donde las persistentes tensiones están causando la muerte de muchas personas", dijo este domingo el Papa en el Angelus.

"Espero y rezo para que el diálogo y la paz se cultiven con paciencia, buscando el bien común de toda la sociedad", agregó.

León XIV también lanzó un nuevo llamamiento por Ucrania, donde "nuevos ataques particularmente graves, dirigidos en particular contra infraestructuras energéticas, justo cuando el frío se agudiza, están afectando gravemente a la población civil".

"Rezo por los que sufren y renuevo mi llamamiento para que cese la violencia e intensifiquemos los esfuerzos por lograr la paz", añadió el Pontífice.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí