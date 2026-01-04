El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela

CIUDAD DEL VATICANO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- El papa León XIV eligió cuidadosamente sus palabras, con la habitual precaución, pero su mensaje fue muy claro: en Venezuela es necesario "garantizar la soberanía del país" y "asegurar el Estado de derecho inscrito en la Constitución".

Una especie de "alto" dirigido a su compatriota Donald Trump -no mencionado por el Pontífice al igual que Nicolás Maduro- y, de todos modos, no es una bienvenida al ataque de Estados Unidos a Caracas, ordenado por el mismo Trump, para capturar al mandatario venezolano y a su esposa y acusarlos y procesarlos en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo.

León XIV dijo durante el Angelus que sigue "con el alma llena de preocupación" los desarrollos de la situación en Venezuela.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración -afirmó- y llevar a superar la violencia e iniciar caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren debido a la difícil situación económica".

El estadounidense Robert Prevost enumera así tanto los motivos de ansiedad por el futuro del país como los puntos que considera innegociables (soberanía, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y civiles), aunque no se sabe cuánto corresponden al punto de vista de Trump ni a los deseos y directrices de la actual administración estadounidense.

"Por esto rezo y les invito a rezar -añadió el Pontífice-, confiando nuestra oración a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los Santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles".

Precisamente los dos santos venezolanos canonizados por él en la Plaza de San Pedro el pasado 19 de octubre.

A la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, también apelan los obispos del país para que acompañe el camino de todos.

"Perseveramos en la oración por la unidad": es el mensaje que la Conferencia Episcopal de Venezuela dirige a los fieles a través de las redes sociales.