El papa se reúne con víctimas de abusos del clero

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Lourdes, Francia.- El papa León XIV escuchó este domingo durante casi dos horas, primero en grupo y después uno por uno, a siete víctimas de abusos por parte del clero y les reafirmó su compromiso de "garantizar que el mal que sufrieron jamás se repita".

"Esta tarde, poco después de las 17:30, en la residencia episcopal de Lourdes, el papa León XIV se reunió con siete personas —cuatro hombres y tres mujeres— víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia de Francia. Estuvieron acompañados por Su Excelencia el Obispo Gérard Le Stang, Obispo de Amiens, Presidente del Consejo para la Prevención y Lucha contra la Pedofilia de la Conferencia Episcopal Francesa", informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, en una nota.

El papa, añadió, "se reunió con cada uno de ellos individualmente y en privado, escuchando sus historias, el dolor y el sufrimiento que padecieron —a veces, lamentablemente, con la complicidad o el silencio de quienes podrían haberlos ayudado".

También escuchó sus propuestas "para asegurar que esto jamás vuelva a ocurrir".

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Finalmente, poco después de las 19:00, se reunió con todos ellos en una sala de la residencia episcopal y les dirigió unas breves palabras, "agradeciéndoles su doloroso testimonio y reafirmando su compromiso de garantizar que el mal que sufrieron jamás se repita".

Procesión

El papa León XIV recorrió este domingo "como un peregrino entre peregrinos" la explanada del santuario de Lourdes para la espectacular procesión de las antorchas al final de la tercera jornada de su visita a Francia.

Con una vela en la mano como el resto de las decenas de miles de peregrinos que participaron en la procesión y en la total oscuridad, el papa rezó el rosario y recorrió toda la pradera del santuario mariano.

"Doy gracias al Señor por poder, a mi vez, responder esta noche al llamamiento de nuestra Madre, convirtiéndome en peregrino entre los peregrinos", dijo el papa al concluir la procesión y llegar al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, donde cada año arriban millones de peregrinos que beben de su manantial.