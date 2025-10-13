El Vaticano nombra jueces para decidir destino de Rupnik por abuso sexual

ROMA (AP) — El Vaticano dio el paso inusual el lunes de anunciar que había nombrado jueces para decidir el destino de un famoso exjesuita artista, cuyos mosaicos decoran basílicas alrededor del mundo y que fue acusado por más de dos docenas de mujeres de abuso sexual, espiritual y psicológico.

El caso del reverendo Marko Ivan Rupnik empañó gravemente el legado del papa Francisco, dado que se sugirió que el papa jesuita, la orden religiosa jesuita y la oficina del Vaticano encabezada por jesuitas para el abuso sexual protegieron a uno de los suyos durante décadas al desestimar las acusaciones de mala conducta en su contra.

La oficina del Vaticano que gestiona los casos de abuso sexual del clero, la Congregación para la Doctrina de la Fe, declaró que los cinco jueces nombrados para escuchar el caso de Rupnik en un tribunal canónico incluyen mujeres y sacerdotes que no tienen cargos en la burocracia del Vaticano.

El grupo de jueces fue seleccionado "con el fin de garantizar mejor, como en cualquier proceso judicial, la autonomía e independencia del mencionado tribunal".

Fue un reconocimiento implícito de que hasta ahora, el manejo del expediente de Rupnik por parte del Vaticano no ha sido totalmente autónomo o independiente.

Artista famoso acusado

Los mosaicos de Rupnik adornan algunos de los santuarios y lugares de peregrinación más visitados de la Iglesia Católica en todo el mundo, incluyendo el santuario en Lourdes, Francia, en el Vaticano, una nueva basílica en Aparecida, Brasil, y la capilla de la propia orden religiosa agustiniana del papa León XIV en Roma.

El escándalo de Rupnik estalló públicamente a finales de 2022 cuando blogs italianos comenzaron a informar sobre las denuncias de monjas y otras mujeres que dijeron haber sido abusadas sexual, espiritual y psicológicamente por él, incluso durante la producción de su obra de arte.

La orden religiosa jesuita de Rupnik pronto admitió que había sido excomulgado brevemente en 2020 por haber cometido uno de los crímenes más graves de la Iglesia Católica: usar el confesionario para absolver a una mujer con la que había mantenido relaciones sexuales. Pero continuó trabajando y predicando.

El caso continuó creando problemas para los jesuitas y Francisco, ya que más mujeres se presentaron diciendo que también habían sido victimizadas por Rupnik, con algunas de sus denuncias remontándose a la década de 1990.

Los jesuitas finalmente lo expulsaron de la orden después de que se negó a responder a las acusaciones de unas 20 mujeres, la mayoría de las cuales eran miembros de una comunidad religiosa inspirada en los jesuitas que cofundó en su natal Eslovenia, que desde entonces ha sido suprimida.

El Vaticano inicialmente se negó a procesar, argumentando que las denuncias de las mujeres eran demasiado antiguas. La demora expuso tanto las deficiencias legales del Vaticano, donde los delitos sexuales contra mujeres rara vez se procesan, como la sugerencia de que un artista famoso como Rupnik había recibido un trato favorable.

Juicio a punto de comenzar

Aunque Francisco negó haber interferido, finalmente cedió a la presión pública y renunció al plazo de prescripción para que el Vaticano pudiera abrir un juicio canónico adecuado.

La declaración del Vaticano el lunes indica que el juicio está a punto de comenzar. Los jueces, nombrados el 9 de octubre, utilizarán el derecho canónico interno de la Iglesia para determinar el destino de Rupnik, aunque aún no está claro de qué delitos canónicos se le acusa. La declaración del Vaticano no lo dijo. No ha sido acusado penalmente.

Hasta la fecha, Rupnik no ha respondido públicamente a las acusaciones y se negó a responder a sus superiores jesuitas durante su investigación. Sus partidarios en su estudio de arte Centro Aletti han denunciado un "linchamiento" mediático.

Algunas de las víctimas de Rupnik han salido a la luz pública para exigir justicia, incluso en un documental "Monjas vs. El Vaticano" que se estrenó el mes pasado en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Dieron la bienvenida a la noticia el lunes de que el juicio finalmente comenzaría, indicó la abogada Laura Sgro.

"Mis cinco clientes solicitaron hace 18 meses ser reconocidos como partes perjudicadas en el proceso, por lo que esperamos que su posición se establezca lo antes posible", señaló Sgro en un comunicado. "Han estado esperando justicia durante demasiados años, y la justicia será buena no solo para ellas sino también para la propia Iglesia".

El sistema legal interno de la Iglesia Católica no reconoce a las víctimas de abuso como partes en un juicio canónico, sino simplemente como testigos de terceros. Las víctimas no tienen derecho a participar en ningún procedimiento ni a tener acceso a ninguna documentación.

Como máximo, tienen derecho a conocer el veredicto de los jueces. A diferencia de un tribunal regular, que puede dar penas de cárcel, las penas canónicas pueden incluir sanciones como restricciones para celebrar misa o incluso presentarse como sacerdote, si los jueces determinan que ha ocurrido un delito canónico.

Obstáculos legales para la justicia

Pero ni siquiera está claro si el Vaticano considera a las mujeres como "víctimas" de abuso en un sentido legal. Aunque la Santa Sede en los últimos 25 años ha refinado las reglas canónicas para procesar a sacerdotes que abusan sexualmente de menores, rara vez ha procesado casos de abuso sexual relacionados con mujeres, argumentando que cualquier actividad sexual entre adultos es consensuada.

El caso de Rupnik, sin embargo, también involucra acusaciones de abuso espiritual y psicológico en relaciones donde había un desequilibrio de poder. Es uno de muchos casos similares al #MeToo en la iglesia donde las mujeres han dicho que cayeron presas de gurús espirituales venerados que usaron su poder y autoridad para manipularlas con fines sexuales y otros.

El Vaticano, sin embargo, generalmente se ha negado a procesar tales casos o abordar este tipo de abuso en cualquier revisión canónica, aunque Francisco autorizó un grupo de estudio para investigar las acusaciones de "falso misticismo" antes de morir.

El papa León XIV ha expresado preocupación en general de que los sacerdotes acusados reciban el debido proceso. Pero tuvo experiencia de primera mano al tratar con un grupo abusivo en Perú que abusó tanto de adultos como de menores, incluso abuso espiritual y abuso de conciencia.

En una carta a principios de este año a un periodista peruano que expuso los crímenes del grupo, León pidió una cultura de prevención en la Iglesia "que no tolere ninguna forma de abuso, ya sea de poder o autoridad, de conciencia o espiritual, o sexual".