Elecciones municipales en Deir al-Balah: baja participación en Gaza

DEIR AL-BALAH, Gaza (AP) — Los palestinos hicieron fila el sábado en el exterior de centros de votación habilitados en tiendas de campaña y edificios donados para participar en las primeras elecciones que se celebran en parte de la Franja de Gaza en más de dos décadas.

Más de 70.000 personas estaban llamadas a elegir al gobierno municipal en Deir al-Balah, una ciudad en el centro del sitiado enclave palestino que ha sufrido daños por ataques aéreos pero se libró de una invasión terrestre israelí. La votación solo en esta ciudad es en gran medida "un proyecto piloto" simbólico, según las autoridades electorales, parte de un esfuerzo para vincular políticamente a Gaza y Cisjordania, ocupada por Israel. Los palestinos consideran que ambos territorios son fundamentales para cualquier vía hacia un futuro Estado.

Aunque la participación fue baja, quienes emitieron su voto dijeron que la devastación tras más de dos años de guerra y la ausencia casi total de servicios públicos los obligaban a acudir a las urnas.

"Vine a votar porque tengo derecho a elegir a miembros del consejo municipal para que puedan brindarnos servicios", declaró Ashraf Abu Dan en el exterior de su centro de votación en Deir al-Balah.

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Tanto allí como en Cisjordania, la votación determinará la composición de los consejos locales encargados de supervisar el agua, las carreteras y la electricidad.

La participación en Cisjordania estuvo cerca del nivel de elecciones locales anteriores, un nivel que sorprendió a observadores que esperaban una baja participación debido a la apatía y la falta de confianza en los empleados públicos. Las autoridades electorales reportaron de manera preliminar una participación general del 53,4 % tras el cierre de las urnas y del 22,7% en Deir al-Balah. Se esperan resultados en contiendas individuales para el domingo.

Quienes acudieron a su cita con las urnas contaron que querían influir en la toma de decisiones en sus ciudades.

"Las leyes municipales deben aplicarse para que la gente sienta que hay justicia", indicó Khalid al-Qawasmeh, frente a su centro de votación en la ciudad cisjordana de Beitunia. Tenía el dedo manchado de tinta azul para marcar que ya había votado.

Vincular Cisjordania y Gaza en lo político

Aunque no ha efectuado elecciones presidenciales o legislativas desde 2006, la Autoridad Palestina ha impulsado las contiendas locales tras las reformas que promulgó el año pasado, luego de exigencias de sus respaldos internacionales.

Bajo el lema "Nos quedamos", la Comisión Electoral Central, con sede en Ramala, ha hecho campaña para fomentar la participación y reflejar cómo los palestinos que viven en medio de la guerra y la ocupación quieren tener voz en cómo son gobernados.

"Estamos hablando de vincular geográficamente Cisjordania y la Franja de Gaza", manifestó Rami Hamdallah, presidente de la comisión.

Con gran parte de Gaza devastada por más de dos años de guerra, la comisión eligió celebrar su primera votación en Deir al-Balah, pero tuvo que improvisar porque no pudo realizar el registro tradicional de votantes.

Hamdallah dijo que Israel bloqueó la entrada a Gaza de materiales como papeletas, urnas o tinta. En su lugar, la comisión reutilizó materiales como urnas de madera y tinta azul sobrante de una campaña de vacunación del año pasado.

La comisión dijo que no se coordinó directamente ni con Israel ni con Hamás antes de la votación. Imágenes de The Associated Press mostraron a agentes de seguridad manteniendo el orden fuera de los centros de votación. COGAT, el organismo militar israelí que supervisa los asuntos humanitarios en Gaza, no respondió a preguntas sobre el bloqueo de materiales.

La participación electoral palestina ha disminuido gradualmente en las últimas elecciones. Sin embargo, ha sido relativamente alta según estándares regionales, con un promedio de entre 50% y 60%. Expertos dicen que la tasa de participación en las contiendas locales contrasta con la apatía más amplia que se siente hacia la Autoridad Palestina. En comparación, la participación en elecciones locales recientes en Líbano y Túnez fue inferior a 40% y 12%, respectivamente.

"Esto es caos"

El presidente palestino Mahmud Abás, de 90 años, firmó un decreto el año pasado para reformar el sistema electoral en línea con algunas exigencias de donantes occidentales, incluida la posibilidad de votar por personas en lugar de listas.

En enero, otro decreto de Abás exigió que los candidatos aceptaran el programa de la Organización para la Liberación de Palestina, el grupo que encabeza la Autoridad Palestina. El programa pide el reconocimiento de Israel y la renuncia a la lucha armada, lo que en la práctica margina a Hamás y a otras facciones.

Aunque la tasa de participación estuvo cerca de los niveles de elecciones anteriores, muchas ciudades —incluidas Ramala y Nablus— no tienen elecciones disputadas.

Debido a la falta de confianza en ellos, los partidos políticos fueron menos importantes que las familias y los clanes en las semanas previas a las elecciones. Las listas en las principales ciudades están dominadas por Fatá, la facción que lidera la Autoridad Palestina, y por independientes, algunos con vínculos con otras facciones. Sin embargo, es la primera vez en seis elecciones locales que ninguna facción, además de Fatá, ha presentado su propia lista, una ausencia que, según analistas, refleja el desencanto político bajo Abás y el liderazgo envejecido de la Autoridad.

En Qalqilya, una ciudad donde no se inscribió ninguna lista para participar, Marwan Ennabi señaló que las elecciones no reflejaban que la democracia palestina estuviera prosperando o fuera capaz de cambiar las malas condiciones.

"Esto no es transparencia", apuntó. "¡Esto es caos, caos, caos!"

La Autoridad Palestina designará concejos en las ciudades sin elecciones disputadas. El poder de la Autoridad Palestina se ha debilitado tras años sin negociaciones de paz e Israel endureciendo su control sobre la Cisjordania ocupada. Pero considera las elecciones locales una forma de bajo riesgo para demostrar avances en reformas, señaló Aref Jaffal, director de al-Marsad, el Monitor Árabe de Democracia y Elecciones.

"La Autoridad Palestina quiere mostrar que va por el camino correcto en reformas políticas, financieras y administrativas, y está usando las elecciones locales como símbolo de eso", explicó.

Dijo que, como la Autoridad tiene pocos recursos para abordar cientos de nuevas puertas militares y puestos avanzados de colonos que restringen el movimiento en Cisjordania, muchos consejos han cobrado mayor importancia, al supervisar centros de salud locales y escuelas a los que los residentes antes accedían en otros lugares.

Nueva estructura de gobierno

Hamás ganó las elecciones parlamentarias en 2006 y tomó violentamente el control de Gaza de manos de la Autoridad Palestina liderada por Fatá un año después. No presentó candidatos el sábado.

Hamás controla la mitad de Gaza de la que las fuerzas israelíes se retiraron el año pasado, incluida Deir al-Balah, pero el enclave costero se prepara para transitar hacia una nueva estructura de gobierno bajo el plan de 20 puntos del presidente Donald Trump, de Estados Unidos.

El plan estableció una Junta de Paz integrada por enviados internacionales y un comité de expertos palestinos no electos que, en teoría, debía operar y gobernar bajo su paraguas. El avance hacia fases posteriores —incluidos el desarme de Hamás, la reconstrucción y una transferencia de poder— está estancado.

Aunque las elecciones en Jerusalén Este, anexada por Israel, son puntos habituales de fricción entre Israel y los líderes palestinos, los Acuerdos de Oslo no incluyeron disposiciones sobre la celebración de comicios locales allí.