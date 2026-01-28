Embajada de Cuba reacciona al freno de envío de petróleo

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- La embajadora Johana Tablada de la Torre, segunda jefa de la misión cubana en México, reaccionó al freno del envío de petróleo de México a Cuba y agradeció a todas las personas que ayudan a la isla de distintas maneras.

Tras conmemorar el homenaje a José Martí por el 173 aniversario de su natalicio, en el Centro Cultural "José Martí" de la Ciudad de México, la diplomática cubana evadió hablar de esta acción.

Cuestionada por EL UNIVERSAL sobre si hay una pausa en el envío de petróleo a la isla, la embajadora señaló que con nuestro país hay una relación "estable, que abarca todas las áreas", desde la cultura hasta lo económico.

"Se ha explicado aquí en México, en múltiples ocasiones, cuál es la naturaleza también de la relación y de los acuerdos que puedan existir entre Cuba y México en todas las áreas, incluyendo la compra de combustible", dijo al acusar una persecución de Estados Unidos a cualquier tipo de operación comercial, bancaria, financiera, de inversión o negocios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Las relaciones entre Cuba y México son relaciones de independencia, de soberanía. Las relaciones comerciales de Cuba, las relaciones comerciales de México con el mundo son cuestiones que atañen a Cuba y a México", dijo al insistir en una persecución de Estados Unidos.

"Le está costando mucho al pueblo de Cuba la persecución criminal (...)", expresó. También rechazó cualquier tipo de desinformación contra Cuba.

Tablada de la Torre rechazó tener algún interés en participar en el debate interno de México porque, dijo, Cuba es un país respetuoso del derecho internacional, ante una supuesta persecución de la derecha mexicana.

En su discurso y en representación del embajador Eugenio Martínez Enríquez, la embajadora enalteció la figura de Martí como "el más universal de todos los cubanos", así como su trayectoria en favor de la isla.

"Cuba no sería la misma sin México", declaró. Condenó además calumnias contra los médicos cubanos y el "secuestro" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

"Cuba sigue apostando por una relación civilizada con los Estados Unidos, esa es nuestra posición, pensamos que solo así los dos países pueden convivir. Nosotros no vamos a dejar de defender lo que defendemos", dijo.

Dolores Padierna, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció a José Martí y expresó su deseo porque México contribuya al bienestar de las cubanas y los cubanos.

"Con absoluto respeto al principio de autodeterminación de los pueblos, expresamos nuestro deseo de que México siempre, en el ejercicio pleno de nuestra soberanía, siempre contribuya por razones humanitarias al bienestar del pueblo cubano, explorando caminos de cooperación solidaria, que ayuden en sus dificultades a aliviarlas, particularmente en materia energética.

"No se trata de un gesto político coyuntural, sino de una expresión de coherencia histórica, con una tradición diplomática mexicana que ha privilegiado la paz, la no intervención, la cooperación y la fraternidad latinoamericana. Es el espíritu de Martí un acto de humanidad", declaró.

Olivia Garza, vicepresidenta de la Asociación de Cubanos Residentes en México, hizo un llamado a las personas mexicanas a "redoblar el trabajo de solidaridad, denunciando las agresiones yankis, defendiendo la verdad y el derecho del pueblo cubano a decidir su futuro en paz y con plena soberanía".

Israel Hernández, en representación del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, denunció que Cuba sigue siendo blanco de agresiones, presiones, bloqueos y campañas de desinformación.

"Defender a Cuba no es un acto ideológico ciego, es un acto de soberanía, de coherencia con el derecho de los pueblos a la libre autodeterminación y con la dignidad humana", dijo. Al evento acudió el senador morenista Higinio Martínez, el director para El Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Luis Hernández; las diputadas federales Magdalena Rosales y Karina Rojo, y la diputada local, Diana Barragán.