Embajada de EU elogia acciones de México contra tráfico de aletas
Embajada de Estados Unidos destaca labor de México en protección marina
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con un singular mensaje, la embajada de Estados Unidos en México celebró las acciones del gobierno mexicano para evitar el tráfico de aletas de especies protegidas rumbo a China.
La embajada estadounidense, a cargo del embajador Ronald Johnson, denunció que China intenta exportar ilegalmente más de 2.4 toneladas de aletas de tiburones mexicanos protegidos.
"Aplausos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Marina y Agencia Nacional de Aduanas por acciones que impidieron que aletas de especies protegidas salieran del país ilegalmente con destino a China.
"Tiburón que se duerme se lo llevan a Shangai", expresó la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.
Destacó que estás dependencias evitaron que el cargamento de aletas saliera de México y llegarán al país asiático sin certificado ClaTES.
