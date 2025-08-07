Embajada de EU elogia acciones de México contra tráfico de aletas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Con un singular mensaje, la embajada de Estados Unidos en México celebró las acciones del gobierno mexicano para evitar el tráfico de aletas de especies protegidas rumbo a China.

La embajada estadounidense, a cargo del embajador Ronald Johnson, denunció que China intenta exportar ilegalmente más de 2.4 toneladas de aletas de tiburones mexicanos protegidos.

"Aplausos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Marina y Agencia Nacional de Aduanas por acciones que impidieron que aletas de especies protegidas salieran del país ilegalmente con destino a China.

"Tiburón que se duerme se lo llevan a Shangai", expresó la embajada de Estados Unidos en sus redes sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Destacó que estás dependencias evitaron que el cargamento de aletas saliera de México y llegarán al país asiático sin certificado ClaTES.