Emergencia en Mississippi: Guardia Nacional despeja autopistas cubiertas de hielo

Equipos de emergencia y tropas de la Guardia Nacional trabajaban el miércoles para retirar autos y camiones varados en las autopistas cubiertas de hielo en Mississippi, donde el tráfico se acumuló durante la noche, mientras el este de Estados Unidos soportaba lo que podría convertirse en su período más largo de frío extremo en décadas.

El tráfico seguía atorado en las carreteras Interestatales 55 y 22 en el norte de Mississippi al mediodía del miércoles, muchas horas después de que los problemas comenzaran cuando las bajísimas temperaturas del martes causaron que las autopistas se congelaran nuevamente. Las cámaras en las carreteras operadas por el Departamento de Transporte estatal mostraban camiones semirremolques y camionetas pegados uno tras otro en tramos de la I-22 cubiertos de nieve.

Ayudar a los conductores varados y mover los vehículos detenidos "sigue siendo prioridad", dijo el gobernador de Mississippi, Tate Reeves, en redes sociales. La Guardia Nacional informó que soldados ciudadanos equipados con grúas comenzaron a llegar antes del amanecer para ayudar a despejar las autopistas I-55 y I-22.

En la pequeña comunidad de Red Banks, Mississippi, las autoridades locales estaban pidiendo a las personas con vehículos todoterreno que llevaran agua, comida, mantas o gasolina a los automovilistas varados, dijo Lacey Clancy, quien trabaja en un café cerca de la I-22 y la carretera vecina 178.

Clancy comentó que las capas de hielo que cubrían las autopistas y los autos y camiones estaban inmóviles, tapando los caminos y rampas.

"La autopista parece un estacionamiento", dijo Clancy en una entrevista telefónica. "Mucha gente se ha quedado sin gasolina, abandonando sus vehículos".

La mayor parte del este de Estados Unidos seguía lidiando con las bajas temperaturas días después de que una tormenta azotó el fin de semana el noreste y varias partes del sur con nieve y hielo.

Más de 380.000 hogares y negocios, la mayoría en Mississippi y Tennessee, seguían sin electricidad, según el sitio web de seguimiento de cortes Poweroutage. Y se han reportado al menos 50 muertes en los estados afectados por el frío.

El saldo incluye a tres hermanos de Texas, de 6, 8 y 9 años, que fallecieron tras caer a través de la superficie congelada de un estanque en Texas. Otro niño murió en un hospital de Virginia tras ser rescatado de un estanque helado el lunes, según la policía local.

Se pronostica que las temperaturas en la zona centro-norte y el noreste se mantengan muy por debajo del punto de congelación durante todo el miércoles, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Los residentes, que aún tiritaban en el sur, recibían poco alivio. En Nashville, Tennessee, donde persistían casi 100,000 cortes de energía en las primeras horas del miércoles, las temperaturas máximas apenas subirían por encima del punto de congelación antes de caer a -10 °C (13 °F) durante la noche.

Un hospital de Nashville reportó un aumento en los pacientes atendidos por intoxicación por monóxido de carbono, ya que muchas personas sin electricidad recurren a generadores de combustible, estufas, calentadores de gas y chimeneas para calentar sus hogares. Al menos 48 niños expuestos al gas mortal han sido tratados desde el sábado en el departamento de emergencias del Hospital Infantil Monroe Carrell Jr. en Vanderbilt, dijo la portavoz Jessica Pasley.

Los meteorólogos prevén un clima aún más frío para gran parte de Estados Unidos este fin de semana. Se espera una nueva ráfaga de aire ártico el viernes y el sábado desde las llanuras del norte hasta el sureste, donde los expertos dicen que el frío récord podría extenderse hasta Miami.

El servicio meteorológico dijo que la congelación prolongada "podría ser la racha de frío de más larga duración en varias décadas".

Los meteorólogos dijeron que hay una creciente posibilidad de nieve intensa este fin de semana en las Carolinas y partes de Virginia, con posibilidad de más nevadas desde Georgia hasta Maine.