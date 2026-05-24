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Emergencia por fuga química en EU

Por EFE

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Emergencia por fuga química en EU
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      Los Ángeles, Cal.- El gobernador de California, Gavin Newsom, emitió este sábado una declaración de emergencia debido a una fuga de productos químicos tóxicos de un tanque en una planta en el sur de California, que mantiene bajo órdenes de evacuación a residentes de seis ciudades, por el riesgo de explosión.

      La declaración se emitió para el condado de Orange, vecino de Los Ángeles, donde los equipos de emergencia mantienen una carrera contrarreloj para estabilizar la temperatura de un tanque cargado con 7,000 galones de metacrilato de metilo, un líquido volátil e inflamable utilizado en la fabricación de plásticos acrílicos.

      La fuga química fue reportada en las instalaciones de GKN Aerospace, ubicada en la ciudad de Garden Grove, la tarde del jueves, y desde ese momento los bomberos han tratado sin éxito de estabilizar el tanque, que emitió gases desde el jueves.

      El Departamento de Bomberos del condado de Orange (OCFA) que la temperatura del tanque ha estado aumentando un grado fahrenheit por hora, por lo que han traído personal de todo el país para atender la emergencia.

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      La estabilización del tanque ha resultado ser sumamente difícil debido a que el producto químico genera su propio calor incontrolable, amenazando con provocar una fuga tóxica masiva o una explosión catastrófica.

      Cerca de 40.000 residentes han sido evacuados en cinco ciudades cercanas al lugar del incidente.

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