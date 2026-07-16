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Emiten moneda de dólar con imagen de Trump

Por AP

Julio 16, 2026 03:00 a.m.
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Emiten moneda de dólar con imagen de Trump
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      WASHINGTON.- La Casa de la Moneda de Estados Unidos ha comenzado a producir una nueva moneda de un dólar con el rostro del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250º aniversario de la independencia del país, informó el Departamento del Tesoro el miércoles.

      El diseño final de la moneda conmemorativa, que se lanzará en otoño, fue aprobado a principios de este año por la Comisión de Bellas Artes cuyos miembros fueron nombrados por Trump. Pero el producto terminado presentado difiere en algunos aspectos de esa versión, entre ellos que no está hecho de oro, tiene un acabado dorado.

      La moneda pretende "honrar el legado perdurable de la libertad y ser un símbolo duradero de patriotismo", señaló el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una publicación en X. "Con el presidente Trump, celebra la fortaleza de los valores estadounidenses y la promesa de una nación dedicada a preservar la libertad para todos".

      Trump declaró que la decisión de poner su rostro en una moneda es "muy inusual, pero me sentí honrado", y agregó que "es muy lindo que me hayan dado una moneda".

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      Trump tiene predilección por colocar su nombre y su imagen en el registro histórico, luego de cambiar el nombre del Instituto de la Paz, el Centro Kennedy y una nueva clase de buques de guerra. La decisión ha suscitado críticas en particular porque la ley federal prohíbe la representación en una moneda de un presidente vivo.

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