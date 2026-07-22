Enésima oleada de ataques de EU a Irán

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DUBÁI, EAU.- El ejército de Estados Unidos lanzó el miércoles ataques contra Irán por onceava noche consecutiva, mientras los bombardeos en todo Oriente Medio eclipsan los trabajos diplomáticos en Pakistán para salvar el maltrecho acuerdo provisional de alto el fuego.

El Comando Central de Estados Unidos no reveló de inmediato cuáles eran los objetivos de su más reciente oleada, la cual se produjo después de que el presidente Donald Trump diera a entender que intensificaría su ofensiva.

Antes de la más reciente andanada, el ministro del Interior iraní Eskandar Momeni visitó Pakistán —un mediador clave en el conflicto— con el fin de intensificar los trabajos diplomáticos. Pero seguía sin estar claro qué tipo de nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, la cual se ha convertido recientemente en una disputa por el control del estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para los suministros energéticos mundiales.

Desde el Despacho Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció el martes un panorama poco talentoso sobre las posibles conversaciones, asegurando que su país no tenía "ningún interés en reunirse". Añadió que las fuerzas estadounidenses podrían atacar pronto una zona de Irán ubicada cerca de una de sus principales instalaciones para el enriquecimiento de uranio.

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Con las negociaciones y el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz prácticamente paralizados, ambas partes han atacado la infraestructura civil en la región de la que dependen millones de personas.

Una andanada de ataques estadounidenses no ha persuadido a Teherán para que relaje su control sobre el estrecho, por el que antes de la guerra pasaba cerca de una quinta parte de todo el petróleo y el gas natural comercializado a nivel mundial.

Estados Unidos continuó el martes sus ataques aéreos contra la República Islámica, mientras que Irán atacó un buque petrolero en el estrecho, obligando a la tripulación a abandonar el barco. Irán también siguió con su ofensiva sobre naciones aliadas de Washington en la región. En Baréin y Kuwait se activaron las sirenas para anunciar a la población de la llegada de proyectiles.

La escalada ha provocado aumento en precios de la energía.