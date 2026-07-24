Entregan ayuda humanitaria a Cuba

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LA HABANA.- Centenares de cajas con productos de ayuda humanitaria que llegaron a Cuba desde Estados Unidos comenzaron a ser entregadas la víspera en dos localidades cercanas a La Habana, indicó el jueves la organización de la Iglesia Católica encargada de la distribución.

La ayuda que llegó esta semana viene envuelta en una polémica por la histórica desconfianza política entre Cuba y EU, y en un contexto de crisis en la isla que se agudizó por un cerco impuesto energético en enero por el presidente estadounidense Donald Trump que afectó a la población.

Cáritas inició el reparto de las cajas en parroquias y casas religiosas en los municipios de Bejucal y Alquízar, colindantes con La Habana, según un comunicado de esa organización de la Iglesia católica dedicada a la asistencia.

"Consiste en módulos de alimentos y aseo" y será destinado "a las familias cubanas más vulnerables", señaló el comunicado.

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Imágenes difundidas por la entidad mostraron personas descargando cajas de cartón marrones etiquetadas con la bandera de EU, mientras otras con sudaderas de color blanco y el logo de Cáritas las entregaban a residentes luego de revisar listados y verificar sus documentos de identidad.

No se especificó qué parroquias serán beneficiadas.

Los intentos de The Associated Press de hablar con Cáritas resultaron infructuosos.