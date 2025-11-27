Equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones en Sumatra

MEDAN, Indonesia (AP) — Equipos de rescate buscaban el jueves cuerpos y posibles sobrevivientes en ríos y entre los escombros de aldeas tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra ocurridos en la isla de Sumatra, Indonesia, que dejaron 69 personas muertas y 59 desaparecidas.

Las lluvias monzónicas de la última semana provocaron el martes que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte. El diluvio devastó aldeas en la ladera de la montaña, arrastró a varias personas y dejó bajo el agua más de 2.000 viviendas y edificios, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Casi 5.000 residentes huyeron a refugios gubernamentales.

El número de muertos aumentó a 37 en la provincia de Sumatra del Norte, ya que el personal de rescate recuperó más cadáveres el jueves, dijo en un comunicado Ferry Walintukan, el portavoz de la policía provincial de Sumatra del Norte. Los rescatistas buscaban a 52 residentes reportados como desaparecidos, pero los deslizamientos de tierra, los apagones y la falta de telecomunicaciones estaban obstaculizando los esfuerzos de búsqueda, añadió.

Diecisiete cuerpos fueron recuperados el jueves en el distrito de Tapanuli del Sur y ocho en la ciudad de Sibolga, de acuerdo con Walintukan. En el distrito vecino de Tapanuli Central, los deslizamientos de tierra afectaron varias casas, matando al menos a una familia de cuatro personas, así como a una persona encontrada muerta en las inundaciones en la ciudad de Padang Sidempuan.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los rescatistas también recuperaron dos cuerpos en el distrito de Pakpak Bharat y buscaban a cinco personas reportadas como desaparecidas en Humbang Hasundutan, donde cuatro aldeanos murieron por deslizamientos de tierra, informó Walintukan. Al menos un residente murió cuando el lodo y los escombros cayeron sobre una carretera principal en una pequeña isla de Nias, agregó.

"Hay muchos desaparecidos y algunas áreas remotas siguen siendo inaccesibles, por lo que es probable que el número de muertos aumente", dijo Walintukan.

Reportes televisivos mostraron al personal de rescate con martillos neumáticos, sierras circulares, herramientas agrícolas, y a veces, sus manos desnudas para excavar en áreas repletas de espeso lodo, rocas y árboles arrancados de raíz. Los rescatistas, navegando en botes de goma, buscaban a través de un río y ayudaban a niños y personas mayores que se vieron obligadas a subir a los techos de casas y edificios inundados.

Inundaciones mortales afectan otras provincias en la isla de Sumatra

Las inundaciones también ocurrieron en otras partes del vasto archipiélago, como Aceh y Sumatra Occidental, donde miles de viviendas quedaron inundadas, muchas de ellas hasta el techo, informó la agencia de desastres.

Los rescatistas recuperaron al menos nueve cuerpos el jueves, después de que varios deslizamientos de tierra provocados por las lluvias torrenciales afectaran tres aldeas en Aceh Central el miércoles, dijo el jefe del distrito Halili Yoga, quien pidió a la agencia local de desastres que proporcionara una excavadora para sacar al menos a dos personas enterradas bajo el lodo.

La Agencia de Mitigación de Desastres de Aceh señaló que casi 47.000 personas fueron desplazadas por las inundaciones en la provincia, obligando a unos 1.500 residentes a huir a refugios temporales.

La inundación en la provincia de Sumatra Occidental sumergió miles de hogares, incluidas más de 3.300 casas en el distrito de Padang Pariaman, obligando a unos 12.000 residentes a huir a refugios temporales, de acuerdo con la agencia local de mitigación de desastres.

La agencia informó que al menos 23 personas murieron y cinco se encuentran desaparecidas en la provincia de Sumatra Occidental, ya que los rescatistas recuperaron más cuerpos el jueves, incluidos los cuerpos de seis personas que se ahogaron en las inundaciones en Lumin Park, un área residencial en la capital provincial de Padang.

Decenas de personal de rescate buscaban a través de un río alrededor del área de la Cascada del Valle de Anai en el distrito de Tanah Datar, donde toneladas de lodo, rocas y árboles quedaron tras las inundaciones repentinas, recuperaron siete cuerpos el jueves, incluyendo un niño, informó la Oficina de Búsqueda y Rescate de Padang.

Equipos de rescate y voluntarios en el distrito más afectado de Agam recuperaron 10 cadáveres de personas que fueron arrastradas por las inundaciones en la aldea de Malalak el jueves, dijo Hendri, un coordinador de socorro que usa un solo nombre. Subrayó que los rescatistas aún buscaban a cinco aldeanos reportados como desaparecidos.

Superviviente recuerda momento angustiante

Lingga Sari, una residente de Malalak, recordó el momento en que la inundación repentina golpeó mientras intentaba dormir a su inquieto hijo.

"De repente escuché un sonido retumbante que seguía aumentando", dijo la madre del niño de 1 año. Al salir con su hijo en brazos, vio a los vecinos reunirse en pánico, gritando advertencias de una repentina torrente. Ella y otros corrieron hacia una pequeña casa de oración en una intersección cercana, pero las aguas de la inundación rápidamente se precipitaron.

"Tuvimos que correr de nuevo, corriendo a través del agua creciente hacia el campo de arroz", dijo Lingga.

El jefe del distrito de Agam, Benny Warlis, comentó a The Associated Press que alrededor de 200 residentes permanecen aislados en la aldea de Jorong Taboh, afectada por deslizamientos de tierra en una ladera tras los recientes deslizamientos de tierra. Las autoridades aún no han confirmado el número de personas sin hogar, muertas o desaparecidas por la devastación, ya que todas las rutas hacia el área están bloqueadas.

"Estamos enfrentando dificultades para verificar los datos sobre las víctimas y los desaparecidos porque el acceso a la aldea, ubicada en una colina empinada, está completamente bloqueado", dijo Warlis.

La temporada de fuertes lluvias estacionales abarca aproximadamente desde octubre hasta marzo y suele causar inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras aluviales.