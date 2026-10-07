España avala medidas urgentes de vivienda
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Madrid, Esp.- El gobierno de España aprobó el martes medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda, después de un brote de violencia la noche anterior en Barcelona en el que miles de personas salieron a las calles exigiendo una rápida resolución.
Las airadas protestas siguieron a manifestaciones en todo el país el fin de semana. Todas fueron desencadenadas por el desalojo el mes pasado de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid.
Las 21 medidas aprobadas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, ampliar la protección contra los desalojos para los residentes vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras especulativas de inmuebles y conceder beneficios fiscales a los propietarios ya los inquilinos que paguen a tiempo.
El gobierno español también creará un fondo de 10.000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50.000 euros para comprar una primera vivienda, así como subvenciones a la construcción.
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En Barcelona, lo que comenzó como una marcha masiva y pacífica se tornó violenta cuando grupos de activistas radicales se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura.
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