España levanta orden de arresto vs. Puigdemont

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Madrid, Esp.- El magistrado del Tribunal Supremo español Pablo Llarena dejó este martes sin efecto, con carácter inmediato, la orden nacional de busca y captura y detención del expresidente catalán Carles Puigdemont, con lo que ya puede regresar a España.

La decisión del juez llegó menos de una hora después de que el pleno del Tribunal Constitucional español avalara este martes amnistiar el delito de malversación a los líderes del movimiento independentista catalán, lo que abrió la puerta al retorno inmediato a España de Puigdemont, huido a Bélgica.

Sin esperar a la publicación de la sentencia del Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Llarena dictó un auto en el que deja sin efecto las órdenes que pesaban contra Puigdemont, así como contra los exconsejeros del Gobierno catalán Antoni Comin y Lluis Puig, procesados por rebeldía.

El expresidente de la Generalitat (gobierno regional) llegó a Bélgica a finales de octubre de 2017, tres días después de que el Parlamento de Cataluña aprobara la declaración de independencia y el Gobierno español suspendiera la autonomía catalana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, Carles Puigdemont no tiene previsto regresar a España hasta que la justicia española aplique plenamente la ley de amnistía.

Puigdemont aseguró que esta decisión judicial "no solucionaba nada" en términos de la relación entre España y Cataluña.

"Decidimos exiliarnos para dedicarnos a la política y no hemos dejado de hacerlo hasta asegurarnos de que el regreso también tuviera sentido político. No nos exiliamos para defender nuestros respectivos partidos políticos, sino para defender las instituciones y los derechos del pueblo de Cataluña (...) y volveremos de la misma manera: no al servicio de nuestro partido, sino al servicio de nuestro país", dijo.