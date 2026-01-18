Espionaje en Taiwán: periodista taiwanés arrestado por sobornar militares

TAIPÉI (AP) — Un periodista fue detenido en Taiwán bajo acusaciones de sobornar a miembros del ejército para proporcionar información militar a personas de China continental, mientras la isla autónoma intensifica su lucha contra la posible infiltración desde Beijing.

La Fiscalía del Distrito de Qiaotou en Taiwán dijo en un comunicado que un tribunal de distrito ordenó la detención de un reportero de televisión y de cinco militares, tanto en servicio como retirados. El comunicado del sábado no identificó al periodista, solo utilizó el apellido Lin.

Por su parte, CTi TV dijo por separado que uno de sus reporteros, Lin Chen-you, ha sido detenido y que no estaba al tanto de los detalles del caso. El medio pidió un proceso judicial justo.

Los fiscales acusan a Lin de pagar cantidades que van desde varios miles hasta decenas de miles de dólares taiwaneses (decenas a cientos de dólares estadounidenses) a militares actuales a cambio de que proporcionaran información a "individuos chinos". La oficina no especificó quiénes eran las personas chinas ni si estaban vinculadas al gobierno chino.

Las autoridades allanaron las viviendas del reportero y de nueve militares, tanto en servicio como retirados, el viernes como parte de una investigación sobre violaciones de las leyes de seguridad nacional y corrupción de Taiwán y la divulgación de información confidencial. CTi dijo que sus oficinas no fueron allanadas.

Según la página de Facebook de Lin, es un reportero político y presentador que cubre la legislatura de la isla.

Aunque Taiwán procesa regularmente casos de espionaje dentro del gobierno y el ejército, las acusaciones contra periodistas son inusuales.

CTi News ha sido un medio de noticias en línea desde que la Comisión Nacional de Comunicaciones de Taiwán se negó a renovar su licencia de televisión por cable en 2020, citando violaciones repetidas y quejas crecientes. Un tribunal posteriormente anuló la decisión de la comisión, pero la disputa legal sigue en curso tras las apelaciones.

Beijing, que reclama a Taiwán como parte de su territorio y amenaza con tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario, ha estado aumentando la presión militar contra la isla. El mes pasado, el ejército de China realizó maniobras a gran escala alrededor de la isla durante dos días después de un anuncio de Washington sobre ventas de armas a gran escala a Taiwán.

China y Taiwán están gobernadas por separado desde 1949, cuando el Partido Comunista llegó al poder en Beijing tras una guerra civil. Las fuerzas del derrotado Partido Nacionalista huyeron a Taiwán, que posteriormente pasó de la ley marcial a la democracia multipartidista.