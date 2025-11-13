Estados se apresuran a enviar ayuda alimentaria a beneficiarios en EEUU

Con el fin del prolongado cierre de gobierno en Estados Unidos, funcionarios estatales dijeron el jueves que están trabajando rápidamente para entregar la ayuda para alimentos para millones de personas, aunque aún podría pasar hasta una semana para que algunos la reciban.

Una serie de fallos judiciales y políticas cambiantes de la administración del presidente Donald Trump ha ocasionado una distribución irregular en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Aunque algunos estados ya lo habían pagado por completo, dos tercios de los estados habían pagado solo una parte o nada antes de que el cierre del gobierno terminara el miércoles, según un recuento de The Associated Press.

El programa federal de alimentos atiende a unas 42 millones de personas, aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses, en hogares de bajos ingresos. Reciben un promedio de $190 mensuales por persona, aunque eso no necesariamente cubre el costo total de los comestibles para un mes.

Un portavoz del Departamento de Agricultura, que administra el programa, dijo en un correo electrónico el miércoles que los fondos podrían estar disponibles "al reabrir el gobierno, dentro de 24 horas para la mayoría de los estados". Pero la agencia no dijo si ese cronograma se aplica a cuando el dinero está disponible para los estados o cuando podría cargarse en las tarjetas electrónicas utilizadas por los beneficiarios.

Virginia Occidental, que no había emitido los beneficios del SNAP, debería tener los beneficios completos de noviembre para todos los beneficiarios el viernes, dijo el jueves el gobernador Patrick Morrisey.

El Departamento de Servicios Humanos de Illinois, que anteriormente emitió beneficios parciales de noviembre, dijo el jueves que está "trabajando para restaurar los beneficios completos de SNAP". Pero esto no sucederá instantáneamente.

"Anticipamos que los pagos de beneficios restantes se realizarán durante varios días, comenzando mañana", dijo el departamento en un comunicado, y que "todos los beneficiarios de SNAP recibirán sus beneficios completos de noviembre para el 20 de noviembre".

Funcionarios de Colorado dijeron tarde el miércoles que estaban cambiando de entregar beneficios parciales a completos de SNAP, que podrían cargarse en tarjetas electrónicas a partir del jueves.

El Departamento de Servicios Sociales de Missouri, que emitió pagos parciales del SNAP el martes, dijo el jueves que estaba esperando la orientación del Departamento de Agricultura sobre cómo emitir los beneficios restantes de noviembre, pero que actuaría rápidamente una vez que reciba las instrucciones.

La falta de ayuda generó estrés para algunas familias

El retraso en los pagos del SNAP planteó otra complicación para la familia de Lee Harris desde que su cónyuge fue despedida hace unos meses.

Harris, de 34 años, dijo que la familia de North Little Rock, Arkansas, recibió ayuda de su templo y alimentos dejados por alguien que se estaba mudando. Con esa asistencia, y sabiendo que otras familias tienen mayores necesidades, evitaron pasar por la alacena comunitaria que a veces han utilizado.

Ellos y sus tres hijas han podido mantener las comidas bastante normales a pesar de que no recibieron un pago del SNAP esta semana. Pero aún tienen estrés e incertidumbre.

"No saber un final definitivo", dijo Harris, "no sé cuánto necesito estirar lo que tengo en nuestra despensa".

La legislación federal financiará un año al SNAP

El Departamento de Agricultura dijo a los estados el 24 de octubre que no financiaría el SNAP en noviembre debido al cierre del gobierno. Muchos estados liderados por demócratas presentaron una demanda para que se restaurara la financiación.

Después de que los jueces dictaminaron que la administración Trump debía recurrir a las reservas para financiar al SNAP, el gobierno dijo que financiaría hasta el 65% de sus asignaciones regulares. Cuando un juez ordenó posteriormente que se pagaran los beneficios completos, algunos estados se apresuraron a cargar rápidamente el saldo en las tarjetas de los participantes durante una ventana de un día antes de que la Corte Suprema suspendiera esa orden el viernes.

Mientras tanto, otros estados avanzaron con beneficios parciales, y otros más no emitieron nada mientras esperaban más orientación del Departamento de Agricultura sobre la situación.

En medio de la incertidumbre sobre la financiación federal al SNAP, algunos estados recurrieron a sus propios fondos para proporcionar ayuda directa a los beneficiarios del programa o dinero adicional para bancos de alimentos sin fines de lucro.

La legislación para reabrir el gobierno de Estados Unidos financia por completo al SNAP no solo para noviembre, sino también para el resto del año fiscal federal, que se extiende hasta septiembre de 2026. Citando esa legislación, el Departamento de Justicia retiró el jueves su solicitud para que la Corte Suprema continuara bloqueando una orden judicial para pagar los beneficios completos del SNAP.