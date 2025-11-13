Evacuación en Oklahoma por fuga de gas amoníaco

WEATHERFORD, Oklahoma, EE.UU. (AP) — Un camión cisterna emitió un gas peligroso en el estacionamiento de un hotel de una pequeña ciudad de Oklahoma, obligando a cientos de residentes a evacuar y llevando a otros al hospital, informaron autoridades el jueves.

Las autoridades levantaron una orden de refugio en el lugar el jueves por la mañana, horas después de que bomberos con máscaras de gas fueran de puerta en puerta en Weatherford, despertando a las personas y diciéndoles que se fueran debido a los vapores de amoníaco anhidro.

El hospital local trató a 36 personas en su sala de emergencias, apuntó Darin Farrell, presidente del Hospital Regional de Weatherford. Una persona fue ingresada en buen estado y 10 fueron llevadas a hospitales en Oklahoma City, dijo. No conocía las condiciones de aquellos que fueron trasladados.

El jefe de policía Angelo Orefice había dicho anteriormente que cuatro pacientes estaban en estado crítico.

La liberación de gas de amoníaco anhidro ocurrió poco antes de las 10 p.m. del miércoles. Las personas en el área inmediata presentaron dificultades respiratorias, indicaron funcionarios de la ciudad en Weatherford en una conferencia de prensa.

Al menos 500 a 600 personas estaban en un refugio en la mañana del jueves, pero otras recibieron órdenes de permanecer en el lugar, dijeron las autoridades. Varios hogares de ancianos fueron evacuados y las escuelas fueron cerradas por el día.

Trisha Doucet llamó a la policía para pedir ayuda cuando supo que la fuga estaba a pocas cuadras de donde su madre cuidaba a su abuela de 89 años postrada en cama. Una ambulancia fue enviada rápidamente para llevarla a un lugar seguro.

Su abuela, que está en cuidados paliativos, se mostró reacia a irse. "Pero esta es mi casa", dijo.

Doucet, quien solía trabajar como paramédico y conocía los peligros del amoníaco anhidro, recordó decirle a su abuela: "Esa es la parte más difícil. Sé que es tu casa, pero realmente tienes que irte".

El conductor del camión lo había estacionado detrás del Holiday Inn para conseguir una habitación allí para la noche, apuntó el jefe de policía. La causa parece ser una falla mecánica en una válvula o un sello defectuoso , indicó Orefice.

El amoníaco anhidro se utiliza como fertilizante para ayudar a proporcionar nitrógeno a las plantas de maíz y trigo. El gas incoloro tiene un olor penetrante y sofocante y puede ser mortal, especialmente en altas concentraciones, o causar problemas respiratorios y quemaduras en la piel y los ojos.

La semana pasada una fuga de amoníaco anhidro causada por una explosión en una planta al norte de Yazoo City, Mississippi, provocó evacuaciones y envió una nube de humo amarillento elevándose sobre la instalación.

Hace dos años, cinco personas murieron en Illinois cuando un camión cisterna derramó amoníaco anhidro después de ser forzado a salir de la carretera por una minivan que pasaba.

La limpieza en Weatherford — una ciudad de aproximadamente 12.000 habitantes a unos 113 kilómetros (unas 70 millas) al oeste de Oklahoma City— podría llevar varios días, dijo el jefe de policía.

"Prácticamente hemos diluido mucho de este material ahora" y las autoridades trabajan con funcionarios ambientales, afirmó .

Las autoridades apuntaron que se estaba monitoreando la calidad del aire y que el camión cisterna ya no estaba emitiendo gas. Varias agencias estaban presentes para asistir, incluyendo equipos de materiales peligrosos y una unidad de la Guardia Nacional de Oklahoma que apoya a socorristas durante emergencias.

El distribuidor de gas industrial Airgas dijo que estaba trabajando con las autoridades locales para responder al derrame. "El amoníaco anhidro requiere un manejo y gestión cautelosos", explicó la empresa con sede en Radnor, Pensilvania, en un comunicado, instando a las personas en Weatherford a seguir las instrucciones de las autoridades en el área.