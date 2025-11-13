Hombre de Michigan acusado de matar a sus tres hijos

DETROIT (AP) — Un hombre de Michigan culpado por la desaparición de sus tres hijos en el Día de Acción de Gracias en 2010 ha sido oficialmente acusado de sus muertes, muestran registros judiciales.

John Skelton enfrenta tres cargos de asesinato y manipulación de pruebas en las muertes de Andrew, de 9 años, Alexander, de 7 y Tanner Skelton, de 5, de acuerdo con los registros del Tribunal de Distrito del Condado de Lenawee.

Los cargos, presentados el miércoles, llegaron solo días antes de que Skelton, de 53 años, fuera liberado de prisión tras una sentencia de 15 años por no devolver a los niños a su madre, la única condena en la saga hasta ahora.

La fiscalía local no ha respondido a pedidos de comentario.

Los hermanos desaparecieron mientras estaban con su padre en Morenci, un pequeño pueblo cerca de la frontera con Ohio, a 160 kilómetros (100 millas) al suroeste de Detroit.

Skelton y su esposa, Tanya Zuvers, estaban teniendo problemas y vivían separados en Morenci. Los niños debían regresar con Zuvers al día siguiente. En cambio, desaparecieron.

Los hermanos no han sido encontrados, a pesar de innumerables búsquedas en bosques y cuerpos de agua en Michigan y Ohio, y pistas de todo el país.

La policía informó que Skelton les dio una larga serie de mentiras sobre el paradero de los niños, enviando a los investigadores a una antigua escuela en Kunkle, Ohio, y a un contenedor de basura en Holiday City, Ohio. Las afirmaciones de que los niños fueron entregados a otras personas por su seguridad también resultaron ser falsas.

Un investigador principal, el detective Jeremy Brewer de la Policía Estatal de Michigan, indicó en marzo que no tiene "ninguna duda" de que Skelton mató a los hermanos. Estaba testificando en una audiencia para declarar legalmente muertos a los niños.

Skelton se negó a participar en la audiencia judicial.

"Lo que diga no va a hacer ninguna diferencia", expresó el 3 de marzo por videoconferencia desde la prisión.