logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Estados Unidos evalúa importar carne argentina para reducir precios de consumo

Trump sugiere posible importación de carne argentina para beneficiar consumidores estadounidenses

Por AP

Octubre 20, 2025 04:43 p.m.
A
Estados Unidos evalúa importar carne argentina para reducir precios de consumo

A BORDO DEL AIR FORCE ONE (AP) — El presidente Donald Trump indicó el domingo que Estados Unidos podría comprar carne de res argentina en un intento por reducir los precios para los consumidores estadounidenses.

"Compraríamos algo de carne de Argentina", comentó a los periodistas a bordo del Air Force One durante un vuelo de Florida a Washington. "Si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán".

Trump prometió a principios de esta semana abordar el tema como parte de sus esfuerzos para mantener la inflación bajo control.

Los precios de la carne de res en Estados Unidos han sido obstinadamente altos por una variedad de razones, incluyendo la sequía y la reducción de importaciones desde México debido a una plaga devoradora de carne en los rebaños de ganado allí.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump ha estado trabajando para ayudar a Argentina a fortalecer su moneda en colapso con una línea de intercambio de crédito de 20.000 millones de dólares y financiamiento adicional de fondos soberanos y del sector privado antes de las elecciones de medio término para su cercano aliado, el presidente Javier Milei.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos evalúa importar carne argentina para reducir precios de consumo
Estados Unidos evalúa importar carne argentina para reducir precios de consumo

Estados Unidos evalúa importar carne argentina para reducir precios de consumo

SLP

AP

Trump sugiere posible importación de carne argentina para beneficiar consumidores estadounidenses

Rodrigo Paz promete sacar a Bolivia de la crisis sin fuertes ajustes
Rodrigo Paz promete sacar a Bolivia de la crisis sin fuertes ajustes

Rodrigo Paz promete sacar a Bolivia de la crisis sin fuertes ajustes

SLP

El Universal

El senador Rodrigo Paz se convierte en presidente de Bolivia tras derrotar a Jorge

Ataques con drones a plantas energéticas en conflicto Ucrania-Rusia
Ataques con drones a plantas energéticas en conflicto Ucrania-Rusia

Ataques con drones a plantas energéticas en conflicto Ucrania-Rusia

SLP

AP

Ataques con drones afectan plantas energéticas en medio del conflicto Ucrania-Rusia

Trump anuncia fin de ayuda a Colombia por narcotráfico
Trump anuncia fin de ayuda a Colombia por narcotráfico

Trump anuncia fin de ayuda a Colombia por narcotráfico

SLP

AP

El presidente Trump acusa a Petro de no combatir narcotráfico, generando tensión diplomática.