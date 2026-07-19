Estados Unidos recrudece ataques en contra de Irán

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DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.-El ejército de Estados Unidos informó el domingo que lanzó nuevos ataques aéreos contra Irán para "castigar rápidamente" a la Guardia Revolucionaria del país por un ataque en Jordania que mató a dos militares estadounidenses, dejó a otro desaparecido y obligó a hospitalizar a cuatro más.

El Comando Central señaló que los ataques buscan degradar aún más la capacidad de Irán de restringir el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz. La vía marítima representaba aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de la guerra.

Un área cerca de Sirik, en el estrecho de Ormuz, fue atacada alrededor de la 1:30 de la madrugada hora local, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, que citó a autoridades locales en la provincia sureña de Hormozgán.

Los nuevos ataques se produjeron después de que Estados Unidos anunciara sus primeras muertes por fuego iraní directo desde los primeros días de la guerra, tras un ataque con drones y misiles contra una base en Jordania el viernes. Los muertos no fueron identificados, y el Comando Central no ofreció más detalles.

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Desde que comenzó la guerra han muerto 16 elementos de las fuerzas militares estadounidenses y más de 430 han resultado heridos. Un área cerca de Sirik, en el estrecho de Ormuz, fue atacada alrededor de la 1:30 de la madrugada hora local, de acuerdo con la agencia noticiosa estatal iraní IRNA, que citó a autoridades locales en la provincia sureña de Hormozgán.

También fue atacada una ubicación cerca de Hajiabad, en la misma provincia, y se escucharon explosiones en Bandar Abás, según IRNA. Un área cerca de la isla de Qeshm, dentro del estrecho, también fue atacada, de acuerdo con la televisora estatal iraní IRIB.