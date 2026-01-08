Estas son las reglas para que las fuerzas del orden de EEUU disparen a un vehículo en movimiento

MINNEAPOLIS (AP) — Una operación federal de inmigración en Minneapolis se tornó mortal esta semana cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, durante un enfrentamiento en el que intervino su vehículo.

Un video de teléfono celular captó el tiroteo, que, según autoridades federales, fue un acto de autodefensa, pero que el alcalde de la ciudad describió como "imprudente" e innecesario. El video muestra a un agente del ICE acercándose a la SUV de Goode detenida en la carretera mientras el vehículo comienza a avanzar. Otro agente del ICE, que estaba de pie frente al vehículo, saca su arma y dispara a corta distancia mientras se aparta del camino.

Esto es lo que hay que saber sobre las regulaciones para el uso de fuerza letal en estas situaciones:

¿Cuándo pueden los agentes disparar a un vehículo en movimiento?

No existe un estándar universal de entrenamiento para las fuerzas del orden. Pero la mayoría de los departamentos de policía y las directrices federales prohíben disparar a un vehículo en movimiento a menos que el conductor represente una amenaza inminente de fuerza letal más allá del propio automóvil.

¿Por qué están restringidos los disparos a vehículos?

Los expertos dicen que disparar a un automóvil en movimiento es una de las formas más arriesgadas de fuerza letal, ya que aumenta la posibilidad de balas perdidas o pérdida de control del vehículo que pueden poner en peligro a los transeúntes.

¿Se espera que los agentes se aparten del camino?

Sí. La política del Departamento de Justicia indica que la fuerza letal solo está permitida cuando no existe una alternativa razonable, incluido el hecho de apartarse del camino del vehículo.

¿Pueden los agentes usar fuerza letal solo para detener o arrestar a alguien?

No. Las políticas generalmente establecen que los agentes no pueden usar fuerza letal únicamente para arrestar a alguien o para deshabilitar un vehículo en fuga si la persona no representa una amenaza inmediata.

¿Siguen los agentes federales de inmigración reglas diferentes?

No de manera fundamental. El ICE y otros organismos federales operan bajo directrices similares del Departamento de Justicia que limitan los disparos a vehículos, aunque los agentes federales tienen protecciones legales adicionales cuando actúan dentro de sus deberes oficiales.

¿Cuál es la política del ICE?

El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, permite el uso de fuerza letal solo cuando un agente cree razonablemente que alguien representa una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

¿Quién investiga estos tiroteos?

Las agencias federales realizan revisiones internas, y las autoridades estatales y locales también pueden llevar a cabo investigaciones penales. Los agentes federales no son inmunes al procesamiento judicial si actúan fuera de los límites de su autoridad. El FBI se encarga de la investigación del tiroteo en Minneapolis.