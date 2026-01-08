Esto se sabe sobre el tiroteo fatal de una mujer por un agente del ICE en Minneapolis

Manifestantes confrontaron a agentes federales el jueves en Minneapolis, un día después de que una mujer fuera abatida por un oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Las manifestaciones se produjeron en medio de crecientes tensiones después de que el gobierno del presidente Donald Trump enviara 2.000 funcionarios y agentes a Minnesota en su más reciente ofensiva contra la inmigración.

El asesinato de Renee Good, de 37 años, ocurrido el miércoles, desató un enfrentamiento entre funcionarios federales que insisten en que el tiroteo fue un acto de defensa propia y autoridades de Minneapolis que disputan esa narrativa.

Esto es lo que sabemos sobre el tiroteo:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cómo se desarrolló

La mujer fue baleada en su automóvil en un vecindario residencial al sur del centro de Minneapolis, a aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) de donde la policía mató a George Floyd en 2020. Videos tomados por transeúntes y publicados en redes sociales muestran a un agente acercándose a una SUV detenida en medio de la carretera, exigiendo que el conductor abra la puerta y agarrando la manija.

El Honda Pilot comienza a avanzar y otro agente del ICE, que estaba de pie frente al vehículo, saca su arma y dispara inmediatamente al menos dos tiros al vehículo a corta distancia, retrocediendo mientras el auto avanza hacia él.

En los videos no puede verse si el vehículo hace contacto con el agente. La SUV luego acelera hacia dos autos estacionados en una acera cercana antes de detenerse. Se puede escuchar a los testigos gritar en estado de shock.

La víctima era "esposa y madre"

Good murió por heridas de bala en la cabeza.

Ella se describía a sí misma en las redes sociales como una "poeta y escritora, esposa y madre" de Colorado. Hasta el momento, las llamadas y mensajes a su familia no han tenido respuesta.

Los registros públicos muestran que Good vivió recientemente en Kansas City, Missouri, donde ella y otra mujer con la misma dirección habían iniciado un negocio el año pasado llamado B. Good Handywork.

En un video publicado desde la escena en redes sociales, se ve a una mujer que describe a Good como su esposa sentada cerca del vehículo, llorando. Dice que la pareja había llegado recientemente a Minnesota y que tienen un hijo de seis años.

Su asesinato es al menos la quinta muerte resultante de la agresiva ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos que el gobierno de Trump puso en marcha el año pasado.

Noem dice que el agente siguió el entrenamiento

El agente del ICE no ha sido identificado públicamente. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, lo describió solo como un agente experimentado. Señaló que fue golpeado por el vehículo durante el tiroteo del miércoles y trasladado a un hospital. Posteriormente fue dado de alta.

"Nuestro agente siguió su entrenamiento, hizo exactamente lo que le enseñaron a hacer en esa situación y tomó medidas para defenderse a sí mismo y a sus compañeros", dijo la funcionaria.

Noem afirmó que los agentes trataban de empujar un vehículo fuera de la nieve cuando los manifestantes los confrontaron. Dijo que la mujer impedía el paso de los agentes con su vehículo y se negó a obedecer sus órdenes antes de intentar atropellar a uno de ellos.

"Esto parece un intento de matar o causar daño corporal a los agentes, un acto de terrorismo doméstico", dijo Noem.

Líderes locales ponen en duda la narrativa

El jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, no dio indicios de que la conductora tratara de dañar a alguien cuando describió el tiroteo a los periodistas.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, calificó la descripción de los eventos de Noem como "basura", diciendo que había visto videos del tiroteo que muestran que no fue en defensa propia y que era evitable.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Aprehensión Criminal (BCA, por sus siglas en inglés) de Minnesota dijo el jueves que la fiscalía federal prohibió que la agencia estatal participe en la investigación del tiroteo.

El superintendente de la BCA, Drew Evans, dijo que su agencia había planeado una investigación conjunta con el FBI, pero luego se le informó que los investigadores estatales no tendrían acceso a pruebas, entrevistas con testigos y otros materiales del caso. Como resultado, dijo que la BCA se ha "retirado a regañadientes" de la investigación del tiroteo.

Enfrentan protesta con gas pimienta y gas lacrimógeno

Docenas de manifestantes se reunieron el jueves por la mañana frente a un edificio federal en Minneapolis que se utilizaba como base para la ofensiva contra la inmigración. Los oficiales de la Patrulla Fronteriza lanzaron gas lacrimógeno y rociaron a los manifestantes con gas pimienta para alejarlos de la puerta.

Las escuelas del área fueron cerradas como medida de precaución mientras el gobernador Tim Walz pedía calma.

Cientos de personas se reunieron el miércoles por la noche en una vigilia para honrar a la víctima. Una marcha por la ciudad concluyó sin violencia.