EU decomisa petrolero frente a costas de Venezuela

Trump confirmó desde la Casa Blanca que el buque está supuestamente sancionado

Por El Universal

Diciembre 10, 2025 04:40 p.m.
A
EU decomisa petrolero frente a costas de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump intensificó su presión para derrocar a su homólogo venezolano Nicolás Maduro. El jefe de la Casa Blanca anunció que "Estados Unidos acaba de decomisar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande, el más grande que se haya decomisado, de hecho".
"Fue confiscado por excelentes razones", indicó, afirmando que Estados Unidos planea retener la carga.
El magnate no proporcionó detalles sobre el barco, su propietario o su destino.
"Están sucediendo otras cosas", añadió de manera críptica, sin ofrecer más detalles y prometiendo hablar de ello más adelante.
En una reciente entrevista con Politico, Trump afirmó que los días de Maduro están "contados" y anticipó ataques terrestres, sin descartar una invasión estadounidense.
La administración estadounidense está intensificando sus esfuerzos militares para derrocar al líder venezolano, con una concentración de fuerzas navales masivas en el Caribe y controvertidas incursiones contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes.
Sin embargo, el uso de fuerzas estadounidenses para decomisar un petrolero es increíblemente inusual. La confiscación fue llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense y apoyada por la Marina.
Venezuela posee las mayores reservas de petróleo comprobadas del mundo y produce alrededor de un millón de barriles al día.
Excluida de los mercados petroleros globales debido a las sanciones estadounidenses, la compañía petrolera estatal vende la mayor parte de su producción a un precio fuertemente descontado a refinadores en China.
Las transacciones suelen involucrar una red compleja de intermediarios opacos, ya que las sanciones han desalentado a operadores más consolidados. Muchos son empresas de fachada, registradas en jurisdicciones conocidas por su secreto.
Los compradores utilizan los considerados "petroleros fantasmas", que ocultan su ubicación y transfieren la valiosa carga en medio del océano antes de que llegue a su destino final.
El decomiso de un petrolero podría afectar estas exportaciones, desalentando a los posibles compradores, lo que cerraría las válvulas a la principal fuente de ingresos del país.
Maduro no comentó la maniobra durante un discurso en una manifestación organizada por el partido en el poder en Caracas, pero dijo a sus seguidores que Venezuela está "lista para romper los dientes del imperio estadounidense si es necesario".
El decomiso tuvo lugar un día después de que el ejército estadounidense sobrevolara el Golfo de Venezuela con un par de aviones de combate, en lo que parece haber sido el vuelo más cercano al espacio aéreo del país sudamericano por parte de cazas desde el inicio de la campaña de presión de la administración.

