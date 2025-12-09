logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Fotogalería

ATMÓSFERA NAVIDEÑA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

EU entrega 14 traficantes de droga a México y recibe 4 connacionales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cumple con la entrega de 14 traficantes de droga a México, mientras recibe a 4 connacionales por el mismo delito.

Por El Universal

Diciembre 09, 2025 04:22 p.m.
A
EU entrega 14 traficantes de droga a México y recibe 4 connacionales

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 9 (EL UNIVERSAL).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes la entrega a México de 14 personas que cumplían condena en suelo estadounidense por tráfico de drogas. Al mismo tiempo, recibió a cuatro norteamericanos que cumplían condenas en México por el mismo delito.

En un comunicado, el Departamento de Justicia informó que la Oficina de Asuntos Internacionales, con el apoyo de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) del Departamento, transfirió el viernes a 14 ciudadanos mexicanos a las autoridades mexicanas, de conformidad con el Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros entre los Estados Unidos y México.

Los detenidos "cumplían una condena federal en Estados Unidos por delitos de distribución de drogas, delitos relacionados con armas de fuego ilegales, o ambos".

De acuerdo con el comunicado, los 14 reclusos solicitaron el traslado a México, donde cumplirán el resto de sus condenas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bajo el mismo tratado, Estados Unidos recibió este martes a "tres ciudadanos estadounidenses condenados por tráfico de sustancias controladas. El resto de sus condenas oscilan entre 22 meses y cuatro años y medio" y las cumplirán en suelo estadounidense.

No es la primera vez que Estados Unidos entrega a México a delincuentes sentenciados.

En agosto pasado, entregó a 14 mexicanos que cumplían sentencias por narcomenudeo. En aquel momento, el jefe de la División Penal del Departamento de Justicia, Matthew R. Galeotti, dijo que la entrega supondría un ahorro para las arcas públicas estadounidenses de cuatro millones de dólares.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

EU entrega 14 traficantes de droga a México y recibe 4 connacionales
EU entrega 14 traficantes de droga a México y recibe 4 connacionales

EU entrega 14 traficantes de droga a México y recibe 4 connacionales

SLP

El Universal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos cumple con la entrega de 14 traficantes de droga a México, mientras recibe a 4 connacionales por el mismo delito.

Trump advierte posibles ataques contra el narco en México
Trump advierte posibles ataques contra el narco en México

Trump advierte posibles ataques contra el narco en México

SLP

El Universal

Las declaraciones de Trump generan debate sobre la intervención en el tráfico de drogas

Abogado de El Mayo solicita posponer fecha de sentencia en NY
Abogado de El Mayo solicita posponer fecha de sentencia en NY

Abogado de "El Mayo" solicita posponer fecha de sentencia en NY

SLP

El Universal

La defensa de Ismael

Zelenski se reúne con aliados
Zelenski se reúne con aliados

Zelenski se reúne con aliados

SLP

AP

En Londres revisan el plan estadounidense para Ucrania